Что надеть на крестины: красивые образы для ребенка и крестных родителей

Если в нашей жизни происходит какое-то жизненное событие – день рождения, свадьбы или крестины, то обычно мы начинаем размышлять над тем, что нам надеть. В материале расскажем вас о правильном дресс-коде на крещение, которого стоит соблюдать.

Крестины – важный этап в жизни малыша и родителей, пишет 24 Канал. Таинство крещения совершается в жизни человека только один раз. Готовясь к этому особому семейному событию, родители ребенка и крестные тщательно думают над тем, как им одеться на крестины.

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Приглашение на крестины в качестве гостя или крестных родителей – большая честь и ответственность, связанная с выбором соответствующего наряда.

Одежда для ребенка на крещение

Крестные родители ребенка готовят для младенца крестец, который должен быть украшен вышивкой и кружевом, а родители отвечают за одежду на крещении. Это крестильная рубашка, белый комбинезон, крестильный костюм (кофта и брюки для мальчика), платье (для девочки).



Одежда для ребенка на крещение / Фото из Львова – Vgorode

Одежда для крестных родителей

Если вы крестная мать или отец, то к вам будет приковано особое внимание. Используйте в своих образах спокойный, однотонный цвет. Надевайте вышиванку с юбкой или брюками, вышитое платье или брючный костюм с белой блузой.

Мужчины на крещение ребенка также могут одеть костюм, или брюки с вышиванкой.



Образ на крестины для родителей и крестных / Фото с Instagram

Одежда для родителей на крещение

Наряды родителей ребенка не должны сильно отличаться от нарядов крестных. Мамочки могут выбирать платья светлых тонов – молочные, нежно-розовые, кремовые. Длина платья должна быть ниже колен или же длины макси.

Что касается обуви – выбирайте то, в чем вам будет удобно. Выбирайте между лоферами, балетками, сандалями, босоножками и туфлями. Обязательно у матери ребенка голова должна быть покрыта платком. Отец может надеть светлые штаны и на пару тонов более светлую рубашку.



Образ на крестины для родителей и крестных / Фото с Instagram



Образ на крестины для родителей и крестных / Фото с Instagram