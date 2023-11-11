Давно вышло из моды: антитрендовые вещи, которые могут испортить ваш образ

Антитрендовый наряд способен полностью испортить ваш образ. Поэтому следует об этом помнить и избегать устаревшего наряда в своих аутфитах.

Чтобы оставаться стильными, следите за модными тенденциями, пишет 24 канал. Таким образом вы сможете избежать в своих образах уже давно неиспользуемых вещей.

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Если хотите оставаться модными, то придется расстаться с несколькими вариантами вещей, которые уже давно считаются сплошной безвкусицей. Возможно, вы их очень любите, однако мы все же рекомендуем вам отказаться от них.

Поясная сумка

Такая сумка сейчас совсем неактуальна и может полностью испортить ваш образ. Такая модель сумки была модной более 10 лет назад и тогда пользовалась популярностью, впрочем сейчас ее почти никто не использует в своих выходах.



Эти вещи уже давно вышли из моды / Фото Pinterest

Туника

В моде сейчас лонгсливы с интересными вырезами, базовые водолазки, свитера в классических осенних цветах или кардиганы, но никак не удлиненный свитер, называемый туникой. Эта вещь уже устарела, поэтому не пытайтесь ее стилизовать в свой образ.



Эти вещи уже давно вышли из моды / Фото Pinterest

Удлиненный кардиган

Объемные кардиганы, состоящие из нескольких кусков ткани, выглядят довольно странно. Этот наряд будет считаться признаком плохого вкуса, поэтому лучше выберите однотонный кардиган, который будет удачно сочетаться с вашими джинсами или брюками.



Эти вещи уже давно вышли из моды / Фото Pinterest