Щоб залишатися стильними, слідкуйте за модними тенденціями, пише 24 Канал. Таким чином ви зможете уникнути у своїх образах речей, які вже давно не використовуються.

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Якщо хочете залишатися модними, то доведеться розпрощатися з кількома варіантами речей, які вже давно вважаються суцільним несмаком. Можливо, ви їх дуже любите, однак ми все ж таки радимо вам відмовитися від них.

Поясна сумка

Така сумка зараз зовсім неактуальна та може повністю зіпсувати ваш образ. Така модель сумки була актуальною понад 10 років тому і тоді користувалася популярністю, втім зараз її майже ніхто не використовує у своїх виходах.



Ці речі вже давно вийшли з моди / Фото Pinterest

Туніка

У моді зараз лонгсліви з цікавими вирізами, базові водолазки, светри в класичних осінніх кольорах чи кардигани, але аж ніяк не подовжений светр, який називається тунікою. Ця річ вже є застарілою, тому не намагайтеся її стилізувати у свій образ.



Ці речі вже давно вийшли з моди / Фото Pinterest

Подовжений кардиган

Об’ємні кардигани, які складаються з кількох шматків тканини виглядають доволі дивно. Це вбрання вважатиметься ознакою поганого смаку, тому краще оберіть однотонний кардиган, який буде вдало поєднуватися з вашими джинсами чи штанами.



Ці речі вже давно вийшли з моди / Фото Pinterest