5 вещей, которые никогда не выйдут из моды: что советуют купить стилисты

Летом мы любим добавить к своим образам больше цвета и яркости, впрочем не следует забывать о вечной классике, которая актуальна независимо от трендов.

Стилисты отмечают, что в этом наряде можно выглядеть ничем не хуже, а если вы любите трендовые элементы гардероба, то они обязательно должны перекликаться с трендами, пишет 24 Канал.

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Обращая внимание на особенность вещей в летний сезон, рекомендуем вам добавить в свой гардероб классический наряд, с помощью которого можно создать стильные и оригинальные образы.

Белая футболка

Чтобы получить эффектный образ, попробуйте надеть футболку размера оверсайз с удлиненными рукавами. Такая вещь будет идеально подходить к любым шортам, юбкам и брюкам. Лучше избегайте коротких футболок, обжимающих тело, поскольку они автоматически портят образ.

Костюм-двойка

Такие костюмы являются хорошим выбором не только для холодного времени года, но и для жаркого лета. Надевайте костюм вместе с кроссовками или сандалиями. Костюм можно распаривать и одевать жакет и брюки с разными элементами гардероба.

Белые кеды

Белая обувь – это всегда подходящий выбор для любого события. При правильном уходе белые кроссовки прослужат вам не один сезон.

Джинсы

Голубые джинсы – самая удачная покупка, которая пригодится хоть на каждый день. Выбирайте классические mom-джинсы, которые подходят к балеткам, босоножкам или туфельам.

Классическая черная сумка

Выбирайте фасон сумки в соответствии с собственными предпочтениями и образом жизни. Среди широкого ассортимента классических сумок в черном цвете соответствующая модель найдется для каждой. Рекомендуемся присмотреться к сумке в стиле Chanel или же в форме полумесяца.