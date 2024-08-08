Одежда, которая никогда не выйдет из моды осенью: на что надо обратить внимание

До осени осталось меньше месяца, поэтому уже стоит немного планировать свой гардероб на новый сезон. Известно, что есть некоторые вещи неподвластны времени, поэтому актуальны независимо от года и будут всегда доминировать.

Эти вещи станут хорошим дополнением к вашим базовым образам, пишет Fashion 24. Все, что надо сделать, это лишь добавить их в свой гардероб. Для того, чтобы вещи прослужили вам как можно дольше – выбирайте нейтральные цвета.

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Длинная юбка

Юбки длины миди не сдают своих позиций и будут оставаться в моде осенью. С длинной юбкой можно будет создать много образов с балетками, лоферами или туфлями и совместить с любым верхом.

Трикотажное платье

Осенью все актуальнее становятся платья из трикотажа, они теплые и способны подчеркнуть фигуру, поэтому из года в год не теряют популярности. Такое платье вы сможете носить осенью с тренчем, а зимой с шубой.

Гольф

Еще в сентябре можно смело носить тонкие рубашки или лонгсливы, но дальше нам не обойтись без водолазки. Она идеально сочетается со штанами, джинсами или юбкой, поэтому точно должна быть в вашем гардеробе.

Блейзер

Никогда из моды не выйдет жакет, поэтому добавьте вещь в черном или коричневом цвете, которая заменит вам верхнюю одежду в начале нового сезона.

Лоферы

Эта обувь тоже является модным осенью или весной, поэтому не стоит его обходить. С лоферами можно создать немало интересных образов с юбочками в складку и высокими носками или романтическими платьями.

Стилисты также рассказали, в какой одежде можно дорого выглядеть. Наряд не обязательно должен дорого стоить, впрочем должно быть из качественных материалов, хорошо сшитым, иметь простой дизайн и сидеть по фигуре, с нейтральными цветами и минимумом логотипов.