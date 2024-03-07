Как выглядеть дорого: 10 вещей, которые сделают ваш образ элегантным и роскошным

Классический наряд всегда будет привлекательным. В моде до сих пор сохраняется стиль Old Money, а это значит, что базовая одежда, как никогда актуальна. Важно лишь сделать так, чтобы ваш образ был изысканным и стильным, а для этого надо инвестировать в качественную одежду, которая будет идеально выглядеть.

Стилисты всегда советуют покупать наряды, которым вы будете пользоваться много лет. Это важно делать не только для выгодного капиталовложения, но и для того, чтобы одежда длительное время сохраняла свой первоначальный вид и не портилась.

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В вашем гардеробе должно быть несколько важных вещей, без которых невозможно создать стильный и модный образ. Наряды из списка не только красивые, но и отсылают к эстетике "тихой роскоши" и способны добавить вашим аутфитам элегантности.

Шерстяное пальто

Добавьте в свой гардероб одно качественное пальто черного или коричневого цвета и оно будет служить вам много лет и сможет дополнить всевозможные весенние и осенние аутфиты.

Сумка на плечо

Этот аксессуар является очень важным в образах, поэтому пусть в вашем гардеробе найдется место для качественной черной сумки.

Часы

Это украшение на запястье вы не покупаете каждый месяц другую, поэтому важно приобрести дорогие часы, которые будут улучшать все ваши образы.

Прямые джинсы

Без джинсов трудно представить наши аутфиты, но отбросьте все модные фасоны и сделайте ставку на базовые прямые джинсы, которые мы носим всегда. Эта модель не выходит из моды и актуальна в любой сезон.

Шелковая рубашка

Шелк – это одна из самых роскошных тканей, поэтому обязательно стилизуйте эту вещь в свои образы, чтобы получить красиивый образ.

Жакет

Блейзер непременно придаст аутфиту особого шика. В 2024 году в моде офисный стиль, поэтому вы не прогадаете, когда наденете жакет с лосинами, джинсами или кожаной юбкой.

Брюки

Чтобы ваши образы имели дорогой вид, приобретите брюки палаццо. Элегантности им добавляют заглаженные полоски. Одинаково красиво палаццо выглядят с базовыми свитерами или рубашками.

Туфли на каблуках

Каблуки добавляют образам элегантности и нотку дороговизны. Подберите для себя слингбэки и точно не ошибетесь.

Черное платье

Платье черного цвета всегда будет выглядеть привлекательно, поэтому оно обязательно должно быть в вашем гардеробе. Выбирайте для себя длину мини или макси.

Лоферы

Из всей обуви на плоской подошве, лоферы лучше всего подходят для эстетики "тихой роскоши". Выбирайте для себя красивые черные варианты.

К базовому наряду, который дорого выглядит вы можете также добавить трендовые элементы гардероба. Весной в моде будут туфли на низком каблуке, сумки размера XL, драпировка, банты и бахрома. Больше деталей читайте в нашем материале.