Что одеть в горы летом: список самых необходимых вещей

Лето – идеальное время для похода в горы. Часть времени вы можете посвятить релаксу, другую часть отпуска посвятить горному походу. Поэтому важно правильно подобрать наряды, которые пригодятся вам в горах.

Удобная одежда и обувь – это самое важное, что вы должны взять с собой в путешествие, пишет 24 Канал. Удобные вещи для города не всегда будут удачными для горного отдыха.

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Чтобы обеспечить себя идеальным походом в горы, соберите в чемодан наряд, который вам будет необходим. Если вы просто хотите подышать горным воздухом, то вам подойдет более спортивный и кэжуальный наряд, в котором вы будете себя комфортно чувствовать.

Если же вы планируете покорить вершину, то здесь следует не забывать о более четком подходе составляя рюкзак.



Стильные и удобные образы в горы / Фото из Pinterest

В горах вам понадобятся легкие шорты и свободная футболка или майка (лучше всего взять несколько штук), сменное белье, сменные носки, головной убор для защиты от солнца, солнцезащитные очки и сменная обувь.

Шлепанцы, вьетнамки и сандалии лучше оставьте дома. Если они натрут вам ноги – ситуация вас ждет не из самых приятных. В горы берите удобные кеды или кроссовки.



Стильные и удобные образы в горы / Фото из Pinterest

Даже если погода прогнозирует вам солнечные дни, не поленитесь взять дождевик, поскольку часто в таких местах погода бывает переменчивой, а дождь может подкрасться совсем неожиданно. Дождевик поможет вам не промокнуть.

Также вам следует позаботиться о ветровке. У подножия гор может быть довольно жарко, а вот на горе сильные ветры, так что без верхней одежды можно быстро простудиться и заболеть.



Стильные и удобные образы в горы / Фото из Pinterest

Шерстяной свитер даже летом – также отличная возможность уберечь себя от холода вечером. В горах вечером гораздо холоднее, так что теплый джемпер или свитшот вам однозначно понадобится. Можете смело брать спортивный костюм, в котором комфортно гулять днем, а вечером отдыхать у костра.



Стильные и удобные образы в горы / Фото из Pinterest



Стильные и удобные образы в горы / Фото из Pinterest