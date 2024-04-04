Что любят носить француженки: 5 весенних трендов, которые вы захотите повторить

Француженки обожают моду, поэтому уже начали добавлять главные вещи года в свои образы. Они едва ли не первыми начали вводить все новинки в свой стиль.

Парижанкам всегда удается сделать свои образы безупречными благодаря базовым элементам гардероба, и трендовых вещей они тоже не обходят стороной. Рассказываем вам, что же именно уже носят французские девушки.

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Шорты бермуды

Это один из главных трендов весны, которые возвращаются к нам через несколько лет. Мода на них в определенное время была активизирована, но внезапно угасла, теперь удлиненные шорты снова возвращаются в наши гардеробы.



Актуальные вещи француженок на весну / Фото Pinterest

Принт polka dot

Этот принт вдохновлен 1950-ми годами. Горошек появился на всех показах весенне-летнего сезона от платьев до обуви и колготок.



Модные вещи француженок на весну / Фото Pinterest

Бахрома

Бахрома придаст вашему образу непринужденности. Выбирайте для себя жакет с бахромой, юбку или даже клатч, который привлечет взгляды многих.



Красивые вещи француженок на весну / Фото Pinterest

Джинсы с низкой посадкой

Тренд на низкую посадку джинсов сейчас переживает свое возрождение. Француженки обожают джинсы, поэтому уже с радостью применяют их в своих аутфитах.



Стильные вещи француженок на весну / Фото Pinterest

Балетки

Без балеток в этом сезоне не обойтись. Француженки будут их носить с ранней весны до поздней осени.



Стильные вещи француженок на весну / Фото Pinterest

Все парижанки имеют утонченный стиль в одежде, поэтому повторить его достаточно легко. Девушки обожают минимализм и всегда делают ставку на нежность в своих выходах.

Они всегда выбирают комфортные наряды, впрочем не отказываются от трендовых позиций. Попробуйте и вы добавить в свой гардероб наряд, который будут носить в этом сезоне француженки.