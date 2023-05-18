Что одеть на фотосессию в студии и на улице: красивые примеры, которые легко повторить

Готовясь к фотосессии всегда трудно выбрать себе одежду, поскольку в таком случае все должно быть продуманным до мелочей. Fashion 24 собрал подборку фотосессий украинских и зарубежных инфлюэнсеров, чтобы вы могли вдохновиться на стильные образы.

Образы для фотосессий могут быть разных стилей – классического, кэжуального или вечернего, пишет 24 канал. Выбирайте такой наряд, который подчеркнет лично ваш стиль и фигуру.

Читайте также Что гостям одеть на свадьбу: важные советы и стильные образы

Лето – отличная пора для проведения фотосессий. Во-первых, в студиях вам будет не холодно переодеваться, а во-вторых, освещенность будет гораздо лучше, чем в холодное время года. Фотосессия – это хороший способ обновить свою страницу и даже проявить любовь к себе, поскольку после красивых кадров мы смотрим на себя немного по-другому.

Для фотосессии в студии лучше выбирать однотонную одежду, без надписей, логотипов и больших рисунков, поскольку они будут перетягивать на себя все внимание. Если же вы хотите добавить яркие цвета, то делайте ставку на спокойные и нежные оттенки. Впрочем, если вы хотите предстать перед камерой в эффектном красном или черном цвете, пусть наряд будет главным акентом. Не стоит добавлять большие украшения или делать суперяркий макияж.

Фотосессия в студии

Выбирайте для фотосессии брюки в черном, коричневом или молочном цвете. Также красиво будет смотреться рубашка с брюками палаццо. Вы можете создать образ в одном тоне, или разных. Главное, чтобы рубашка сидела на вас свободно и не обжимала тело.

Шелковое платье-комбинация сейчас очень популярно, поэтому одевайте на фотосессию любой цвет. Вы также можете остановить свой выбор на вечернем платье, которое сделает ваш образ элегантным.

Рози Гантингтон-Уайтли обожает трикотаж, поэтому подчеркнула свою фигуру белоснежным платьем, которое соединила с белыми мюлями на каблуке. Британка следит за трендами, поэтому надела также платье из полупрозрачной ткани длины макси на длинный рукав.

К таким простым и одновременно роскошным образам следует делать акцент либо на волосах и макияже, либо на украшениях. В первом случае добавьте объем и легкие кудри, подчеркнув черты лица эффектным макияжем. Во втором – дополните look акцентными серьгами, кольцами или колье.

Если вы ждете появления малыша, то роскошную фотосессию можно создать благодаря простому атласному платью. К примеру, возьмите аутфит украинской инфлюэнсерши Тани Парфильевой.

Фотосессия на улице

На съемки в стиле streetstyle обычно используют штанные костюмы, преимущественно ярких цветов. Помните, что камера любит "съедать" макияж, поэтому лучше сделать его более выраженным, чем вы это делаете в повседневной жизни.

По примеру Алины Байковой, на фотосессию можно одеть трикотажный костюм, состоящий из укороченного кардигана и юбки миди. Такой костюм идеально подчеркнет вашу стройную фигуру.

Через несколько недель начнется сезон клубники, поэтому можно устроить красивую фотосессию в платье с ягодами, как это сделала украинская модель.

Сейчас особенно популярны стали костюмы-тройки, поэтому для фотосессии на улице используйте образ, как у Тани Парфильевой. Он достаточно самостатен, поэтому стоит лишь добавить в него базовую сумку.

Очень красиво будут смотреться фото с прозрачным зонтиком. Для таких кадров стоит дождаться дождливой или хотя бы пасмурной погоды.