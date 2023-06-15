Что одеть на первое свидание: 5 летних образов, которые повторит каждая девушка

Первое свидание – это трогательный момент для каждой девушки. В этот день хочется выглядеть максимально привлекательно и нежно. А летом следует придавать аутфитам легкость и непринужденность.

24 Канал собрал подборку стильных летних образов, идеально подходящих для вечерней прогулки и первого свидания. Женственность и романтичность – в каждом из этих образов.

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Летние образы для первого свидания

Шорты + рубашка

На первом свидании стоит отказаться от сексуальных нарядов, однако добавить аутфиту соблазнительности не помешает. Для этого можно надеть короткие шорты белого или черного цвета и соединить их с oversize рубашкой. Так ваш образ будет не только обольстительным, но и комфортным для любых активностей. Не забывайте про аксессуары, соответствующую прическу и макияж. Небрежный пучок и нежный нюд безупречно дополнят ваш образ.

Платье с цветочным принтом

Идеальным вариантом для встречи с бойфрендом является легкое платье. Цветочный принт, обнаженные плечи и вырез на ноге точно не оставят его безразличным. Прекрасным дополнением такого аутфита будут легкие локоны и нежный макияж, который подчеркнет естественную красоту.

Льняной костюм

Лен – легкая и приятная ткань, которая отлично подходит для жарких летних дней. А льняной костюм – универсальная одежда, которую можно одеть на любое событие, если правильно подобрать аксессуары. На первое свидание завершите его лаконичными украшениями и каблуками.

Платье макси с обнаженной спиной

Наряды длины макси всегда выглядят максимально женственно и изысканно. Для первого свидания следует выбирать приталенное платье с акцентом на обнаженную спину. Это придаст образу игривости.

Шелковая юбка + легкий свитер

Полупрозрачные свитера – тренд сезона. Если соединить их с шелковой юбкой, получим безупречный look, потрясающий женственностью и легкостью.