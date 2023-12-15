Лыжная мода: как стильно одеться на отдых в зимние горы

В декабре традиционно начинается горнолыжный сезон, а это значит, что у каждого из нас еще достаточно времени, чтобы поехать в заснеженные Карпаты. Чтобы путешествие было теплым и комфортным стоит позаботиться об нарядах, в которых будет удобно покорять заснеженные трассы.

Не менее важно и то, как будет выглядеть готовый образ на фото. Ведь любому хочется зафиксировать счастливый момент и поделиться им в социальных сетях. Так что подойти к подготовке стоит очень тщательно, отмечает 24 Канал.

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Городские вещи, которые мы ежедневно используем в своих образах, не всегда уместны для отдыха в горах, поэтому важно знать, что именно относится к лыжному снаряжению. Конечно, купить все необходимое можно в специализированных магазинах, но обычно это дорого, а многие топовые бренды не представлены в Украине. Так что существует более выгодная альтернатива.

Да, к горнолыжному сезону мультибрендовые стоковые магазины. Obnova подготовили огромное количество курток с новыми мембранами, флисок и трекинговой обуви. К тому же здесь можно прикупить все необходимое, чтобы сделать образ еще более удобным: от лонгсливов из натуральных материалов до теплых перчаток.

В магазинах можно найти культовые бренды, хорошо известные туристам со всего мира – Salomon, The North Face, Patagonia, Oakley. Кроме того, здесь предлагают приобрести изделия от Superdry, в которых сочетаются японская эстетика и британский стиль, итальянцы Emporio Armani и украинские производители спортивной одежды AVECS.



Куртки The North Face – сочетание практичности и стиля / Фото Obnova

Магазины с актуальными сезонными нарядами и обувью представлены в Киеве, Львове, Виннице, Черновцах, Тернополе и других городах, расположенных на западе Украины.

А на какую одежду обратить внимание, собираясь в поездку в зимние горы, – рассказываем в материале.

Термобелье

Чтобы обеспечить себя комфортным пребыванием в горах, следует позаботиться о термобелье. Лонгслив и лосины не только позволяют телу дышать, но и восстанавливают качественную терморегуляцию при низких температурах.

Лыжный костюм

Отправляясь на активный отдых в горы, несомненно понадобится лыжный костюм. Выбирая куртку и брюки для катаний на лыжах или сноуборде, обращать внимание нужно на качество, ведь только костюмы, изготовленные из высококачественных материалов, способны сохранять тепло. Это важный фактор, которым нельзя пренебрегать.

Кроме этого, важно учесть, чтобы приобретенный комплект был сшит в соответствии с анатомическим строением человека, имел легкий вес и не сковывал движения.



Важно, чтобы выбранный комплект был подобран под параметры человека / Фото Obnova

Хороший лыжный костюм будет иметь высокий коэффициент водостойкости и паропроницаемости (не ниже 5 тысяч миллиметров). Еще один фактор, гарантирующий долговечность экипировки – швы, оклеенные тесьмой. Это предотвратит попадание влаги внутрь и продлит процесс эксплуатации куртки или штанов.

Чтобы точно не ошибиться с выбором, предпочетайте бренды, изделия которых засвидетельствовали свое качество, а их дизайн считается вечной классикой. Так, посетив магазины Obnova, можно примерить куртки и штаны от:

Avecs,

Burton,

Columbia,

Helly Hansen,

Mammut,

Salomon,

The North Face,

Patagonia,

Superdry и многих других.

Поняв, как сидят на теле изделия того или иного бренда, будет легче выбрать удачный комплект для предстоящей поездки в горы.

Комбинезон

Кроме штанов и куртки, сосредоточить внимание стоит на комбинезоне, который тоже позволит не промокнуть и не замерзнуть. Перед покупкой обязательно нужно примерить этот наряд и выбирать модель, которая не будет тяготить тело. Ведь главное предназначение горнолыжного комбинезона – обеспечить максимальную подвижность.

Как и в предыдущем пункте, рекомендуем сосредоточиться на брендах, известных в туристическом мире. Это позволит быть уверенным в устойчивости изделий к влаге и холоду. И, конечно, не стоит беспокоиться, что у некоторых из них нет собственных магазинов в Украине. Ведь на вешенках Obnova уже ожидают своих новых владельцев комбинезоны от Burton, Dope, L1 Premium Goods, La Sportiva, Musto, O Neill, Peak Mountain, Rojo, Roxy и The North Face.



Советуем сосредоточиться на брендах, известных в туристическом мире / Фото Obnova

Перчатки

Также стоит позаботиться о перчатках. Если говорить о брендах, не подведут Burton, Avecs, Dope, Goldwin, Spyder, Whistler Without Brand.

Если же сосредоточиться на свойствах, рекомендуем выбирать такие перчатки, которые не будут промокаться при попадании на них снега. Для этого следует проверить прочность и водонепроницаемость материалов, обеспечивающих тепло и комфорт на протяжении всего пребывания в горах. Обычно информация об этом содержится на этикетке. Если возникают сомнения, выбрать лучшие варианты поможет продавец-консультант Obnova.

К тому же ассортимент здесь делится на женский и мужской. Так что подобрать необходимое изделие, учитывая анатомические особенности руки, будет еще проще.

Шапка

Без теплой и удобной шапки в горах тоже не обойтись. Популярными сейчас считаются шапки бини, которые можно носить даже в повседневной жизни. Более практичным решением станет балаклава, которая не теряет популярности уже несколько сезонов.

Удачные варианты для активного отдыха предлагают, в частности, Avecs, Burton, Crivit, Dope, Grouse Creek, Oakley, Peak Performance, Picture, Raw, Spyder, The North Face, Vertical, Whistler, Without Brand.



Бренд Spyder выпускает линейки одежды и аксессуаров для активного отдыха / Фото Obnova

Обувь

Лыжная модная эстетика невозможна без качественной обуви. Оно должно быть водонепроницаемым, так что при покупке важно обратить внимание на целостность мембраны.

В то же время в кожаных вариантах ботинок мембрана может отсутствовать. Тогда стоит обратить внимание, насколько у них качественная пропитка.

Интересно, что обувь может не иметь дополнительного утепления. Однако тогда нужна достаточно толстая подошва, например тракторная, которая сможет изолировать стопу от холода снизу. И главное – зимняя трекинговая обувь должна быть на размер больше, чтобы обеспечить запас под теплые носки.

Горнолыжные очки

Еще один важный момент, на который нужно обратить внимание, – горнолыжные очки, являющиеся обязательной частью экипировки. Солнце в горах сильно отражается от снега, поэтому они оградят глаза от яркого освещения, а также поразительного ветра.

Чтобы подобрать и примерить наряды для отдыха в горах, достаточно посетить ближайший магазин Obnova. В каждом из них собрана вся необходимая экипировка, что сделает лыжный образ стильным на все 100%.