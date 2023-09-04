Осенний минимализм: 27 стильных образов, которые вы хотите повторить

Осень – красивое время для создания эстетических и элегантных образов. Новый сезон принес нам много интересного и нового наряда, так что нам точно без него не обойтись.

Вскоре на улицах городов можно встретить стритстайл-звезд в невероятно красивых аутфитах, которые хочет повторить на себе каждая девушка. Ранняя осень – это лучший период для экспериментов.

Смотрите также 6 вещей, не выходящих из моды у француженок: топовые образы от инфлюэнсеров

Осенью можно прекрасно миксовать фактуры, цвета и играть с многослойностью. Довольно актуален осенью минимализм, впрочем он не так прост, как может показаться на первый взгляд.

К примеру, футболка и джинсы – это еще не минимализм. Следует добавлять рубашки, пояса, сумки и украшения в соответствующем одном выдержанном стиле. Интересные образы ищите в примерах многих модных инфлюэнсеров.

Чтобы создать интересные аутфиты, попытайтесь сделать ставку на монохромные образы, которых в этом году будет достаточно много. Выбирайте для себя пастельные и кремовые оттенки и держите в одной цветовой гамме верх и низ.



Модные осенние образы в стиле минимализм / Фото инстаграмм @styleguide.ua

Что касается многослойности, то прибегайте к экспериментам и объединяйте водолазки с рубашками, довершая look сверху пальто.



Модные осенние образы в стиле минимализм / Фото инстаграмм @styleguide.ua

В теплое осеннее время пальто можете довершать кроссовками, а уже в холодные дни – сапогами на плоском ходу или каблуке.



Модные осенние образы в стиле минимализм / Фото инстаграмм @styleguide.ua

Красивые минималистические образы можно подсмотреть у украинской дизайнерки Ники Гук, инфлюэнсерши Анук Иви или других модниц, демонстрирующих на себе классические элементы гардероба в стиле минимализм.



Модные осенние образы в стиле минимализм / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Модные осенние образы в стиле минимализм / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Модные осенние образы в стиле минимализм / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Модные осенние образы в стиле минимализм / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Модные осенние образы в стиле минимализм / Фото инстаграмм @styleguide.ua



Модные осенние образы в стиле минимализм / Фото инстаграмм @styleguide.ua