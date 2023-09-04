Незабаром на вулицях міст можна зустріти стрітстайл-зірок у невимовно красивих аутфітах, які хоче повторити на собі кожна дівчина. Рання осінь – це найкращий період для експериментів.

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Восени можна чудово міксувати фактури, кольори та гратися з багатошаровістю. Доволі актуальний восени є мінімалізм, втім він не такий простий, як може здатися на перший погляд.

До прикладу, футболка і джинси – це ще не мінімалізм. Варто додавати сорочки, пояси, сумки та прикраси у відповідному одному витриманому стилі. Цікаві образи шукайте в прикладах багатьох модних інфлюенсерів.

Щоб створити цікаві аутфіти, спробуйте зробити ставку на монохромні образи, яких цього року буде доволі багато. Обирайте для себе пастельні та кремові відтінки і тримайте в одній кольоровій гамі верх та низ.



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua

Що стосується багатошаровості, то вдавайтеся до експериментів та поєднуйите водолазки з сорочками, довершуючи look зверху пальтом.



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua

У теплу осінню пору пальта можете довершувати кросівками, а вже в холодні дні – чоботами на плоскому ходу чи підборах.



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua

Красиві мінімалістичні образи можна підглянути в української дизайнерки Ніки Гук, інфлюенсерки Анук Іві чи інших модниць, які демонструють на собі класичні елементи гардеробу в стилі мінімалізм.



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua



Модні осінні образи у стилі мінімалізм / Фото інстаграм @styleguide.ua