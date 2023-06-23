Подбирая гардероб на лето, не забывайте о солнцезащитных очках, благодаря которым даже простой образ станет стильным и оригинальным. Очки – это красивая и нужная деталь в аутфите, без которой невозможно обойтись в теплое время года.

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Чтобы определиться с желаемой моделью, было легче, рассказываем о трендовых очках на 2023 год.

Белая оправа

Белая оправа будет служить акцентом для ваших образов, в то же время она будет подходить почти ко всем аутфитам.



Трендовые очки на лето 2023 / Фото с Instagram @pumpyourstyle.studio

Цветное стекло

Летний гардероб в большинстве своем составляют вещи нейтральных цветов, поэтому яркие оттенки очков добавят цвета и интересности в образ.



Трендовые очки на лето 2023 / Фото с Instagram @pumpyourstyle.studio

Металлик

Одна из самых ярких фактур прошлых сезонов станет отличным дополнением вашего аксессуарного гардероба.



Трендовые очки на лето 2023 / Фото с Instagram @pumpyourstyle.studio

Прямоугольные

Классическая пара очков станет инвестицией на годы. Благодаря минималистичному дизайну такие очки подойдут практически ко всем вещам и прослужат вам не один сезон.



Трендовые очки на лето 2023 / Фото с Instagram @pumpyourstyle.studio

Очки-маска

Нетипичные очки маска уже несколько сезонов не теряют своей популярности. Такие очки придадут акцент в портретную зону.



Трендовые очки на лето 2023 / Фото с Instagram @pumpyourstyle.studio

Обратите внимание! Если вы пополняете свой гардероб аксессуарами, присмотритесь цветочного чокера, который очень популярен в этом сезоне. Такие чокеры будут прекрасно подходить к топам-бандо, корсетам и базовым белым футболкам. Также чокер с цветочной аппликацией удачно завершит платье-бюстье.