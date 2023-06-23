Підбираючи гардероб на літо, не забувайте про сонцезахисні окуляри, завдяки яким навіть простий образ стане стильним та оригінальним. Окуляри – це красива та потрібна деталь в аутфіті, без якої неможливо обійтися в теплу пору року.

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Щоб визначитися з бажаною моделлю було легше, розповідаємо про трендові окуляри на 2023 рік.

Біла оправа

Біла оправа слугуватиме акцентом для ваших образів, водночас вона пасуватиме майже до всіх аутфітів.



Трендові окуляри на літо 2023 / Фото з Instagram @pumpyourstyle.studio

Кольорове скло

Літній гардероб здебільшого складають речі нейтральних кольорів, тому яскраві відтінки окулярів додадуть кольору і цікавинки в образ.



Трендові окуляри на літо 2023 / Фото з Instagram @pumpyourstyle.studio

Металік

Одна з найяскравіших фактур минулих сезонів стане чудовим доповненням вашого аксесуарного гардеробу.



Трендові окуляри на літо 2023 / Фото з Instagram @pumpyourstyle.studio

Прямокутні

Класична пара окулярів стане інвестицією на роки. Завдяки мінімалістичному дизайну такі окуляри підійдуть практично до всіх речей і прослужать вам не один сезон.



Трендові окуляри на літо 2023 / Фото з Instagram @pumpyourstyle.studio

Окуляри-маска

Нетипові окуляри маска вже декілька сезонів не втрачають своєї популярності. Такі окуляри додадуть акценту в портретну зону.



Трендові окуляри на літо 2023 / Фото з Instagram @pumpyourstyle.studio

Зверніть увагу! Якщо ви поповнюєте свій гардероб аксесуарами, придивіться до квіткового чокера, який є дуже популярним цього сезону. Такі чокери чудово пасуватимуть до топів-бандо, корсетів та базових білих футболок. Також чокер з квітковою аплікацією вдало довершить сукню-бюстьє.