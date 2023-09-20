Стильная обувь на осень 2023: гид самыми популярными моделями

С наступлением осени меняется не только погода, но и наш гардероб. Правильная обувь дополняет наши образы и придает образу завершенности.

Осенью в обуви нам должно быть комфортно, пишет 24 Канал. Лучше всего подбирать ту обувь, которая обеспечит комфорт на протяжении всего дня.

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Также важно выбирать обувь, которая отвечает не только вашему стилю, но и подходит для различных ситуаций. К примеру, универсальные кроссовки или сапоги челси могут стать отличным выбором.

Не менее важно обращать внимание на осенние цвета. Ваша обувь должна быть теплых и приглушенных оттенков, гармонично впишется в окружающую среду. Сосредоточьте свое внимание на бежевом, коричневом и базовом черном варианте.

Балетки Мэри Джейн

Эти балетки можно считать самой популярной обувью весенне-летнего сезона. Но вместе с тем балетки продолжают появляться в образах модниц в осеннем сезоне. Актуальность этих пар доказывают многие мировые инфлюэнсеры и знаменитости.



Актуальная обувь на осень 2023 / Фото Pinterest

Лоферы

В теплое осеннее время лоферы прекрасно заменяют балетки и сапоги челси. В этом году модницы демонстрируют нам немало красивых образов с лоферами и белыми носками. Они одевают лоферы под платья, юбки в клеточку и плиссе.



Актуальная обувь на осень 2023 / Фото Pinterest

Кроссовки

Винтажные кроссовки Adidas Samba в этом году буквально "разрывают" fashion-индустрию. Еще никогда кроссовки не были столь востребованы среди всех мировых модниц. Именно поэтому они уверенно возникают в образах в осеннем сезоне. Инфлюэнсеры носят их с кожаными куртками, тренчами и бомберами.



Актуальная обувь на осень 2023 / Фото Pinterest

Сапоги челси

Без стильных сапог челси сложно представить себе осенний гардероб. Советуем делать ставку на базовые модели в черном цвете с массивной подошвой. Они прекрасно завершат ваши косухи, тренчи и пальто.



Актуальная обувь на осень 2023 / Фото Pinterest

Сапоги на каблуке

Выбирайте для романтических и элегантных образов сапоги до колен на каблуке в нейтральных тонах. Они будут завершать ваши платья и юбки.



Актуальная обувь на осень 2023 / Фото Pinterest