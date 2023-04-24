С чем французские модницы носят обувь Мэри Джейн: идеи модных образов

В этом сезоне обувь Мэри Джейн заполонили не только подиумы, но и сердца знаменитых инфлюэнсеров. Дизайнеры представили не только обувь на каблуке, но и стильные балетки, которые имеет в своем гардеробе любая модница.

Можно с уверенностью сказать, что туфли Мэри Джейн – самая популярная обувь этого сезона. Актуальность этих пар доказывают и мировые модницы, и знаменитости, дополняющие туфлями и балетками свои образы.

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Модели с ремешками стали очень популярными, так что обойти стороной этот тренд в этом сезоне не удастся. Теперь такая обувь входит в обыденные образы модных девушек.

Привлекательность ботинок и туфель Мэри Джейн обусловлена элегантным стилем и французским влиянием. Туфли на каблуке и красивые балетки смогут дополнить любые ваши образы.

Судя по тому, какая эта обувь популярна, советуем вам сделать выгодное капиталовложение в них, поскольку носить вы их сможете с весны вплоть до осени. Балетки можно носить хоть каждый день, а туфли на каблуке вы примерите для особых праздничных выходов.

Особое внимание в этой обуви следует обратить на ремешок. Некоторые бренды используют минималистичние, другие же делают ставку на более толстые ремешки. Также есть ряд различных материалов – от кожи, замши до лакированной обуви. Цветовая гамма уже зависит от ваших вкусов.

Обувь с пряжкой можно носить на голую ногу или вместе с белыми носками, что придает образу французского шика и элегантности. Французские модницы носят Мэри Джейн с юбками разных длин, джинсами и платьями.

С юбками

С джинсами

С платьями