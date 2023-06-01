Обязательно должно быть в вашем гардеробе: какая обувь будет трендовой летом 2023

Прозрачные босоножки являются трендом с 2019 года, но в этом сезоне они приобрели безумную популярность. Самые мировые модницы довершают этой обувью не только вечерние, но и повседневные аутфиты.

Прозрачные босоножки не раз можно увидеть и на моделях, демонстрирующих новые коллекции на подиумах. Во время показов коллекций модных брендов весна-лето 2023 такая обувь демонстрировалась в разных интерпретациях.

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Сейчас можно найти прозрачные босоножки, изготовленные из различных материалов: ПВХ, винил, плексиглас или сетка и т.д. Также их еще называют "голой" обувью. Такие модели можно увидеть в коллекциях всемирно известных брендов. Прозрачные вставки по-разному интерпретируют, добавляют аксессуары, чтобы обувь выглядела дороже.

Важно то, что прозрачные босоножки – универсальны. Их смело можно совмещать с любой одеждой. Это могут быть как обычные наряды, так и роскошные вечерние аутфиты.

Как стилизовать прозрачную обувь



Прозрачные босоножки – тренд на лето 2023 / Фото Vogue UA



Прозрачные босоножки – тренд на лето 2023 / Фото Vogue UA



Прозрачные босоножки – тренд на лето 2023 / Фото Vogue UA



Прозрачные босоножки – тренд на лето 2023 / Фото Vogue UA



Прозрачные босоножки – тренд на лето 2023 / Фото Vogue UA