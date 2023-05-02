Какая обувь никогда не выйдет из моды: на что нужно обратить внимание

Даже если вы следите за модой и знаете, какая обувь в тренде этого сезона, в вашем гардеробе должно найтись место, прежде всего, для базовой обуви, которая всегда будет актуальной.

Современные тренды могут соблазнить нас на покупку красивой обуви – к примеру, туфель из прозрачного материала или кроссовок Adidas Samba, впрочем, советуем лучше пополнить свой гардероб базой, а затем обращаться к актуальной сезонной обуви.

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Туфли-лодочки

Классические туфли с острым носком – база, которая должна быть в гардеробе у каждой девушки. Чтобы туфли прослужили вам не один сезон, обратите внимание на высоту каблука и правильно подобранную колодку.

Босоножки с ремешком

Босоножки с ремешком вокруг лодыжки и на пальцах – идеальная обувь на лето. Оно остается популярной уже несколько сезонов и до сих пор не теряет своей актульности. Такие босоножки можете носить и с базовыми нарядами и с роскошными платьями.

Лоферы

Эта пара обуви вне времени благодаря своей универсальности. Они являются прекрасной альтернативой балеткам или кроссовкам. Модницы начали совмещать лоферы с белыми носками, довершив так свои легкие платья или плиссированные юбки. С лоферами вы создадите стильный преппи-образ.

Кроссовки

Кроссовки стали незаменимой обувью в нашем гардеробе. Трудно себе представить человека, который не имел кедов или кроссовок. Сделайте ставку на белую модель, которая прослужит вам не один сезон.

Балетки

И хотя балетки считаются самым большим трендом этого сезона, не стоит отрицать тот факт, что их появление не станет бесследным, так что они останутся с нами еще на несколько лет. Именно поэтому рекомендуем включить балетки в свой базовый гардероб.