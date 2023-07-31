Лучшая закрытая обувь на конец лета: актуальные модели

Август часто бывает изменчивым. На замену очень жарким дням приходят прохладные дни, поэтому открытую обувь такую как сандалии или вьетнамки придется немного отложить и выбрать закрытые модели.

Грустно осознавать, но уже в конце августа наши сандалии, шлепанцы и вьетнамки мы спрячем в шкаф, а им на замену придут балетки, лоферы, кроссовки и сапоги.

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Обувь с закрытым носком спасет ваш образ от дождливой погоды и прохладного дня.

Замшевые сабо

В последнее время эта обувь стала очень популярной. Надевайте под него джинсы с низкой посадкой, легкие льняные брюки или платье из льна.

Балетки

Балетки претерпели изменения, поэтому в 2023 году кажутся абсолютно свежим вариантом обуви. Балетки – это обувь нового сезона, которая попала ко всем брендам. Выбирайте минималистичные модели с бантиком или трендовые балетки с ремешком в стиле Мэри Джейн.

Ретро-кроссовки

В этом году культовые фавориты 90-х и 00-х годов приобрели огромную популярность. Кроссовки Adidas Samba и все свои ретро-модели стали самой востребованной обувью 2023 года.

Лоферы

Основа любого осеннего гардероба – лоферы. Они идеально подходят для того, чтобы сохранить изысканность вашего образа и помогут выдержать дождливый день.

Туфли на каблуках

Когда погода портится, на смену босоножкам приходят закрытые туфли. Выбирайте классические туфли, которые подчеркнут ваш образ.