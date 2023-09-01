Блейзеры лучше всего сочетаются с джинсами, брюками, базовыми майками, футболками, лонгсливами и любой обувью – от балеток до кроссовок и сапог на каблуке.

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Жакеты отлично подходят на раннюю осень, поэтому рекомендуем составить себе варианты интересных сочетаний, которые вы сможете легко повторить по модным инфлюэнсерам.

Жакет с брюками в тон

Штанные костюмы всегда выглядят великолепно. Их плюс состоит в том, что вы можете разделять жакет с брюками и создавать совершенно разнообразные образы, а вот в паре жакет с брюками выглядит стильно и эффектно.

Черный пиджак с белым нарядом

Черно-белое сочетание всегда будет в моде. Особенно красиво смотрится черный пиджак на фоне белой блузки и брюк. Обязательно попробуйте воспроизвести такой аутфит этой осенью.

Жакет с бейсболкой

Добавьте в свой образ нотку кежуальности благодаря черной бейсболке. В моде этой осенью клетка, так что на примере инфлюэнсерки можете повторить подобный аутфит.

Жакет с бретонкой

Лонгслив в полоску снова начнет набирать популярность с первыми прохладными днями. Дополните его белоснежными брюками, туфлями на каблуке и накиньте сверху пиджак. Стильная прическа, украшения и сумка позволят создать нежный и утонченный look.

Жакет с джинсами

Среди всех образов беспроигрышной стилизацией числятся джинсы с жакетом и белой футболкой. Разнообразие таким образам можно давать благодаря прическам, обуви и сумкам.



Актуальный образ с жакетом на осень 2023 / Фото инстаграмм @tylynnguen