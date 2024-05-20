Как стильно одеться на работу: самые интересные варианты, которые могут вам понравиться

Почему-то деловой стиль у нас ассоциируется с белыми рубашками, юбками-карандашами и костюмами, однако модные девушки уже давно доказали обратное. Оказывается, на работу можно выбирать стильные и интересные вещи, которые подойдут для офисных будней.

На самом же деле, модницы уже давно деловую эстетику выбирают для своих ежедневных прогулок. В классическом наряде они видят большое поле для экспериментов. Чтобы узнать, что же одевать в офис в теплое время и как разнообразить выходы в офис – присмотритесь к их аутфитам.

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Рубашка в полоску

Белая рубашка – это классика, а вот для того, чтобы образ был интересным – примерьте рубашку в полоску. Сочетайте ее с длинной юбкой, брюками палаццо или базовыми джинсами и моментально увидите впечатляющий эффект.



Актуальные образы в офис 2024 / Фото Pinterest

Сатиновая юбка

Почти никакая компания в современном мире не применяет офисных правил относительно одежды, поэтому вместо классической юбки-карандаша выбирайте изделие из сатина или шелка в длине миди или макси. Такие юбки хорошо сочетаются с рубашками, топами, джемперами и разнообразной обувью – от босоножек и балеток до кроссовок.



Интересные образы в офис 2024 / Фото Pinterest

Жилетка

Кроме делового сочетания жилетки с брюками, попробуйте добавить разнообразия этому элементу гардероба благодаря джинсам, кожаным брюкам, карго или шортам. Жилетка столь же хорошо сочетается с любым низом, как и футболка или майка.



Стильные образы в офис 2024 / Фото Pinterest

Офисные образы спасут аксессуары. Линейка украшений в серебряном и золотом цвете станет отличным способом внести разнообразие в аутфит. Сочетайте габаритные украшения с минималистичными и даже миксуйте серебро с золотом.