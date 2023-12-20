Компания Ugg была основана молодым австралийским серфером в 1978 году. Популярными они стали благодаря тому, что использовали только мягкую овчину для создания пушистых тапочек и ботинок, которые стали востребованными в 2000-х годах благодаря таким IТ-девушкам, как Пэрис Хилтон, Николь Ричи и Линдси Лохан.

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Теперь мы можем заметить на угги настоящий бум в инстаграмме. Бренд продемонстрировал интересные модели, без которых уже не представляют свои образы модные блоггеры.

Палитра цветов этой обуви просто идеальна, ведь каждая сможет найти себе что-то по душе: черные угги, коричневые, бежевые, серые и т.д. Кроме базовых цветов появилось множество интересных моделей – замшевые угги с овчиной, угги в виде тапков, угги с массивной платформой, вышивкой и многое другое.

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova. Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Бренд Ugg использует натуральный материал, который регулирует тепло и впитывает влагу, то есть сохраняет ноги в тепле в холодную погоду, но сохраняет их сухими в теплую погоду.

Чтобы ваши образы всегда выглядели стильно и интересно, рекомендуем вам присмотреться к модным образам инфлюэнсеров, которые показывают на себе интересные варианты, которые вам не надоедят.

Джинсы + джемпер

Джинсы с уггами – это базовый вариант, который всегда будет уместен. Винтажный синий деним хорошо сочетается с классическими цветами, поэтому надевайте сверху джемпер в синем или шоколадном оттенке и дополняйте look коричневыми уггами.

Джинсы + жакет

Да, такой образ может казаться несколько необычным, но кто сказал, что совмещать жакет с уггами нельзя? Берите пример с блоггера и стилизуйте эти вещи вместе в одном оттенке.

Широкие брюки + трикотажная жилетка

Угги хорошо смотрятся с трикотажным нарядом. Надевайте широкие брюки, которые будут спадать по обуви и примерьте трикотажный жилет. Для удобства надевайте его с гольфом или рубашкой.

Трикотажный наряд + пальто

Носить молочный цвет с ног до головы – отличный способ подчеркнуть уютный наряд на зимний сезон. Дополняйте свой наряд верхней одеждой одинакового оттенка, чтобы аутфит выглядел роскошно.

Гетры + лосины

Чаще модницы добавляют к уггам лосины, поэтому воспользуйтесь этим вариантом, а еще добавьте изюминки в виде гетров, как это сделала Алина Фрэндий.