Как зимой одеваются скандинавки: модные примеры, которые следует принять во внимание

Скандинавские девушки как никто другой знают, как тепло и комфортно одеться зимой. А еще они особое внимание обращают на стиль, так что их образы всегда выглядят красиво и интересно.

С каждым днем температура все больше снижается, а это значит, что нам нужно выбирать для себя теплую одежду, в которой нам не будет холодно проводить время на улице.

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Анализируя аутфиты скандинавок, можно составить из их предпочтений собственный вышлист с одеждой, обувью и головными уборами. Приятные на ощупь текстуры и удобный крой обеспечат максимальный комфорт и помогут не только согреться, но и выглядеть стильно.

Скандинавские инфлюэнсерши – гуру уютного стиля. Именно у них можно учиться, как создавать эффектные аутфиты. И даже несмотря на то, что зимы в Копенгагене, Стокгольме и Осло довольно холодные и неприятные, модницы все равно находят возможность выглядеть красиво.

Секрет их гардероба состоит в правильном выборе материалов. Скандинавки любят носить шерсть, ангору, альпаку, мохер и меринос. Шерсть обладает термоизоляционными свойствами, отводит влагу и согревает при отрицательной температуре.

Скандинавки любят применять в своих образах многослойность, сохраняя при этом свой стиль. Что касается важного – не забывайте надевать термобелье не только на отдых в горах, но и в городе. Лонгслив и лосины не будут заметны под одеждой, но хорошо вас согреют.

Выбирайте для себя на зиму мягкие джемпера, утепленные лосины, вельветовые брюки, длинные шарфы, вязаные шапки, перчатки, угги и верхнюю одежду – от дубленки до пуховика и шубы.