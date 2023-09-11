9 осенних образов с пальто, которые можно легко повторить: интересная подборка

Осенью нам нужно иметь определенный набор вещей, которые будут отлично сочетаться друг с другом. Благодаря укладке капсульного осеннего гардероба теперь, вы сможете не только составить список желаемых вещей, но и скомпоновать стильные образы.

Сентябрь – идеальное время для рубашек, жакетов и джинсовых курток, пишет 24 Канал. Впрочем, уже через несколько недель мы перейдем на тренчи и пальто. Поэтому советуем вам присмотреться к интересным образам модной инфлюэнсерки, чтобы потом иметь возможность повторить стильные выходы.

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На один сезон нам нужен всего десять вещей, которые будут удачно стилизоваться между собой. Осенью вам понадобятся джинсы, брюки, белая рубашка, черная водолазка, однотонный свитер, сапоги, кроссовки, пальто и классическая сумка.

Этой осенью сочетайте укороченные брюки с сапогами на каблуке, а свитер с кроссовками, джинсы с лоферами и водолазкой. Кроме базовых пальто в молочном, сером или черном цвете, обратите внимание на принты. Выбирайте для себя мелкую ячейку, принт "елочка" или клетчатый принт.

Ваши пальто должны обязательно подходить вам к вашим образам. Верхняя одежда может быть однобортной с пуговицами или с поясом. Первый вариант позволит вам создавать формальные аутфиты, а вот расслабленное пальто подойдет для непринужденных аутфитов.

Не забывайте об очках, которые удачно довершат ваш образ даже в осеннее время, когда солнце уже не такое жгучее, как летом.



Стильные осенние образы с пальто / Фото инстаграмм @cocobeautea



Стильные осенние образы с пальто / Фото инстаграмм @cocobeautea



Стильные осенние образы с пальто / Фото инстаграмм @cocobeautea



Стильные осенние образы с пальто / Фото инстаграмм @cocobeautea



Стильные осенние образы с пальто / Фото инстаграмм @cocobeautea



Стильные осенние образы с пальто / Фото инстаграмм @cocobeautea



Стильные осенние образы с пальто / Фото инстаграмм @cocobeautea



Стильные осенние образы с пальто / Фото инстаграмм @cocobeautea



Стильные осенние образы с пальто / Фото инстаграмм @cocobeautea