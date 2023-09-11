Жакет размера оверсайз в классическом цвете может служить нам бесконечно. Конкретно с жакетом мы сможем сделать много формальных либо расслабленных образов.

Обратите внимание Антитренды осени 2023 года: эти вещи уже никто не одевает

Блейзер является настоящей вневременной классикой, которая обязательно должна быть в вашем осеннем гардеробе. Именно в демисезонный период жакет играет главную роль, поскольку заменяет куртки, тренчи и пальто.

Жакет является основой базового гардероба, поэтому прослужит нам много сезонов и приобрести его будет выгодной инвестицией.

Выбирайте для себя осенью жакеты черного, бежевого или серого цвета. Именно они смогут завершить все ваши лучшие образы с джинсами, брюками, футболками, лонгсливами и любой обувью, аксессуарами и украшениями.

Если хотите экспериментировать – совмещайте жакет с кепкой. В последнее время инфлюэнсеры все чаще транслируют на себе именно такую стилизацию, которая выглядит очень свежо и интересно.

Пока позволяют погодные условия – одевайте жакет с белыми брюками. Такие образы также выглядят великолепно. В сентябре можно также сочетать жакет с атласными юбками длины миди и джинсовыми юбками с разрезом. Кроме того, не забывайте носить жакет в паре с костюмными брюками.