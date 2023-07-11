Инфлюэнсер часто создает модные выходы из лаконичных и комфортных нарядов, пишет 24 Канал. Она не любит каблуки, а выбирает удобную обувь на плоской подошве. У нее есть множество стильных кроссовок, которые она удачно интегрирует в свои аутфиты.

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Фешиониста часто создает образы с яркими элементами гардероба. Вдохновляясь ее образами, вы найдете для себя стильные розовые и голубые цвета, преобладающие в аутфитах Сони именно в этом году.

В ее арсенале есть почти все трендовые элементы гардероба: рубашка розового цвета, кроссовки Adidas Samba, голубая рубашка в полоску, брюки карго.

Чтобы удачно обыграть свои образы, девушка дополняет их аксессуарным рядом: очками Bottega Veneta, плетеными и стиснутыми сумками от Miu Miu.

Если вы хотите создать этим летом интересные образы, рекомендуем вдохновляться модными выходами Сони Лисон.