В чем встречать Новый год: 8 эффектных примеров от Леони Ханне

Немецкая инфлюэнсерша Леони Ханне умеет удивлять ефектными образами. Блондинка постоянно демонстрирует роскошные образы, так что вдохновившись ее фотографиями можно охотно воспроизвести похожий образ на Новый год 2024.

Инстаграмм-страница Леони Ханне переполнена роскошными образами, которые она примеряет на светские вечеринки. Девушка любит надевать разнообразные платья, поэтому постоянно радует свою 4-миллионную аудиторию интересными фотографиями.

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Леони Ханне хорошо разбирается в трендах, поэтому кроме модных базовых выходов, она умеет целесообразно подойти к созданию праздничных аутфитов. Ее профиль в инстаграмме – просто клондайк безупречных мерцающих платьев разных фасонов и цветов.

До Нового года осталось чуть больше недели, поэтому рекомендуем вам взять на вооружение интересные выходы известной стритстайл-звезды.

Образы на Новый год от Леони Ханне

Комбинезоны в новогоднюю ночь – это отличная альтернатива платьям. Они изысканно смотрятся, а еще визуально делают фигуру более стройной. Можете выбрать комбинезон с широкими брюками палаццо, или же с обжатой штаниной. Леони выбрала для себя комбинезон в чудесном оттенке с блестками и довершила look белоснежной шубкой.



Роскошные образы на Новый год от Леони Ханне / Фото инстаграмм @leoniehanne

Паетки в новогоднюю ночь – неотъемлемый атрибут, дающий ощущение праздника. В этом году особенно популярен оттенок металлик, поэтому выбирайте для себя металлизированные платья.



Роскошные образы на Новый год от Леони Ганне / Фото инстаграмм @leoniehanne



Роскошные образы на Новый год от Леони Ханне / Фото инстаграмм @leoniehanne

Также не забывайте о перьях, которые актуальны для празднования Нового года, как никогда. Длинные платья на бретельках с интересными разрезами или бантиками всегда удачный вариант для празднования в ресторане с друзьями.



Роскошные образы на Новый год от Леони Ханне / Фото инстаграмм @leoniehanne



Роскошные образы на Новый год от Леони Ханне / Фото инстаграмм @leoniehanne

И не забывайте о бахроме, которая уместна в любом наряде на новогоднюю ночь – от топов и юбок до платьев и аксессуаров с бахромой.



Роскошные образы на Новый год от Леони Ханне / Фото инстаграмм @leoniehanne

Главный фаворит среди всех цветов этого сезона – красный, поэтому не упустите возможности надеть яркое платье, в котором вы станете звездой вечера.



Роскошные образы на Новый год от Леони Ханне / Фото инстаграмм @leoniehanne

А вот относительно платья, которое никогда не выйдет из моды и всегда будет актуальным – это, конечно, черное платье. Длину и фасон выбирайте по своему вкусу и никогда не прогадаете.



Роскошные образы на Новый год от Леони Ханне / Фото инстаграмм @leoniehanne