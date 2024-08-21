С чем носить вышиванку: изысканные образы для самых требовательных модниц

У каждой украинки есть самый главный элемент гардероба - вышиванка. Мы надеваем ее на разные религиозные праздники, но чаще всего примеряем наряд на День Независимости. В материале расскажем о лучших образах с вышиванкой, которые вы можете повторить.

Именно на День Независимости вышиванка является неотъемлемым элементом гардероба в нашем образе. Это наша национальная гордость, которую мы обязательно надеваем каждый год 24 августа, пишет Fashion 24.

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Вышиванка – это национальная одежда, которая символизирует многолетнюю украинскую культуру. Во время полномасштабной войны она стала еще большим нашим оберегом и проявлением уважения к традициям.

Уже в субботу, 24 августа, украинцы будут отмечать День Независимости, поэтому предлагаем подборку красивых образов, которые вы охотно сможете повторить.

Вышиванка с юбкой

Юбок в этом году есть множество – от классических черных до трендовых из прозрачного материала, джинсовых или шелковых разных длин. Выбирайте вышиванку с низом одного цвета или создавайте ахроматическое сочетание.

Вышиванка с брюками

В жаркое время штаны могут создавать некоторый дискомфорт, поэтому лучше избегайте изделий из кожи или плотного материала. Выбирайте шелковые или льняные брюки, в которых вам будет комфортно находиться. Если же хотите добавить немного трендовости – примерьте брюки с кружевом.

Вышиванка-платье

Кроме базовых вышитых рубашек, обращайте внимание на платья-вышиванки. Оно легкое в стилизации, потому что хорошо сочетается с балетками, босоножками или слингбеками. Обувь на каблуках придадут романтичности, а вот сочетание с кедами или кроссовками создаст ощущение легкости.

С джинсами

Вышиванка и джинсы – беспроигрышная классика на любое событие и сезон. Можете создать базовый образ, соединив воедино только эти вещи, или же добавить немного креатива и завершить look панамой, шляпой или платком.

Украинские бренды подготовили праздничные образы для Дня Независимости. Коллекции нарядов отражают украинскую сущность и уважают героев. Больше читайте в нашем материале.