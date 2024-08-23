Что надеть на День Независимости – топовые образы, которые нельзя пропустить

Вышиванка – важнейший элемент гардероба у каждой украинки. Мы надеваем ее на такие религиозные праздники как Рождество или Пасха, впрочем с особой гордостью носим эту вещь на День Независимости. В материале расскажем, с чем ее носить, чтобы иметь стильный и красивый вид.

На День Независимости каждый из нас обязательно надевает наряд в украинском стиле, пишет Fashion 24. Вышиванка стала неотъемлемой частью нашего гардероба. Рубашка с вышитыми символами – олицетворение цветущей и сильной нации.

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День Независимости – чрезвычайно важное событие для каждого государства, поэтому образы с вышиванками транслируют нашу любовь к Родине. Редакция Fashion 24 подобрала для вас несколько интересных образов, которые вы сможете легко застилизовать на себе.

Вышиванка-платье

Вышитое платье выглядит очень празднично и эффектно, поэтому выбирайте его как альтернативу классическим рубашкам-вышиванкам. Такое платье легкое в стилизации, потому что прекрасно комбинируется с балетками, сандалиями, слингбеками или босоножками.

Вышиванка и брюки палаццо

Зауженные брюки уже давно вышли из моды, поэтому палаццо является номером один для сочетания с любым верхом. Советуем одевать белую рубашку с белыми палаццо, а черную – с черными, или же создавать ахроматические сочетания.

Вышиванка с юбкой

К вышиванке хорошо подходят классические черные юбки, джинсовые, шелковые или кружевные. Некоторые бренды уже начали выпускать юбки того же фасона, что и вышиванка, поэтому образ выглядит как костюм и имеет привлекательный и эффектный вид.

Вышиванка с джинсами

Это один из самых простых и эффектных образов сочетания вышиванки. Фасонов джинсов есть множество, поэтому вы можете экспериментировать так, как вам заблагорассудится. Это стильный и удобный аутфит, поэтому сочетайте look с кроссовками или кедами или выбирайте босоножки или слингбэки.