На День Незалежності кожен з нас обов’язково одягає вбрання в українському стилі, пише Fashion 24. Вишиванка стала невід’ємною частиною нашого гардероба. Сорочка з вишитими символами – уособлення квітучої та сильної нації.

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День Незалежності – надзвичайно важлива подія для кожної держави, тому образи з вишиванками транслюють нашу любов до Батьківщини. Редакція Fashion 24 підібрала для вас кілька цікавих образів, які ви зможете легко застилізувати на собі.

Вишиванка-сукня

Вишита сукня виглядає дуже святково та ефектно, тому обирайте її як альтернативу класичним сорочкам-вишиванкам. Таке плаття легке у стилізації, бо чудово комбінується з балетками, сандалями, слінгбеками чи босоніжками.

Вишиванка і штани палаццо

Завужені штани вже давно вийшли з моди, тому палаццо є номером один для поєднання з будь-яким верхом. Радимо одягати білу сорочку з білими палаццо, а чорну – з чорними, або ж створювати ахроматичні поєднання.

Вишиванка зі спідницею

До вишиванки гарно пасують класичні чорні спідниці, джинсові, шовкові чи мереживні. Деякі бренди вже почали випускати спідниці того ж фасону, що й вишиванка, тому образ виглядає як костюм та має привабливий та ефектний вигляд.

Вишиванка з джинсами

Це один з найпростіших та найефектніших образів поєднання вишиванки. Фасонів джинсів є безліч, тому ви можете експериментувати так, як вам заманеться. Це стильний та зручний аутфіт, тому поєднуйте look з кросівками чи кедами або ж обирайте босоніжки чи слінгбеки.