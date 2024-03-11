Невероятно красивые: как и кто создавал образы украинской делегации на Оскар-2024

Создатели фильма "20 дней в Мариуполе" поразили гостей церемонии и украинцев элегантными и скромными костюмами и платьями. Все вокруг поражены и восхищены тем, насколько удачно команда подобрала наряды.

Документальный фильм “20 дней в Мариуполе” получил премию на церемонии Оскар. Режиссер Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко документировали 20 дней преступления России. Об этих страшных событиях еще подробнее узнал весь мир, за что и команда одержала победу в номинации “Лучший документальный фильм”.

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На важное кинематографическое событие команда подобрала сдержанные образы от украинских дизайнеров. Все они выбрали черный цвет, чтобы отразить грусть из-за событий, которые отображаются в фильме и остаются частью реалий украинцев.

Мстислав Чернов в Indposhiv

На красной дорожке режиссер появился в черном костюме, который соединил с черной рубашкой и галстуком. Пиджак от украинского бренда Indposhiv был особенный, ведь имел символическую деталь. На синей подкладке желтыми буквами было написано слово "Свобода".



Образ Мстислава Чернова на Оскаре / Фото Getty Images

Василиса Степаненко в Gasanova

Продюсер выбрала для себя платье от бренда Gasanova из крепа. Платье украшено длинным рукавом с одной стороны и драпировкой и обнаженным плечом. Платье дополнил глубокий разрез на ноге.

Евгений Малолетко в Damirli

Евгений Малолетка выбрал для себя мужской бренд Damirli, наряды от которого часто выбирает для себя президент Украины. Фотограф был одет в белую рубашку, которую дополнил коричневым галстуком и черный костюм, который дополнял золотистый герб Украины на воротнике.



Василиса Степаненко и Евгений Малолетка / Фото Getty Images

Что известно о фильме "20 дней в Мариуполе"

Украинский журналист Мстислав Чернов, фотограф Евгений Малолетка и продюсер Василиса Степаненко после осады Мариуполя в начале полномасштабного вторжения были единственными представителями СМИ, которые оставались в городе.

В феврале и марте 2022 года в течение 20 дней журналисты документировали преступления российских террористов против гражданского населения – бомбардировки, голод, холод, многочисленные потери. Рискуя своей жизнью они сняли документальный фильм, который получил награду на Оскаре.