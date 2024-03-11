Документальний фільм "20 днів у Маріуполі" здобув премію на церемонії Оскар. Режисер Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка і продюсерка Василіса Степаненко документували 20 днів злочини Росії. Про ці страшні події ще детальніше дізнався увесь світ, за що й команда здобула перемогу в номінації "Найкращий документальний фільм".

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На важливу кінематографічну подію команда підібрала стримані образи від українських дизайнерів. Усі вони обрали чорний колір, щоб відобразити смуток через події, які відображаються у фільмі та залишаються частиною реалій українців.

Мстислав Чернов в Indposhiv

На червоній доріжці режисер з’явився у чорному костюмі, який поєднав з чорною сорочкою та краваткою. Піджак від українського бренду Indposhiv був особливий, адже мав символічну деталь. На синій підкладці жовтими буквами було написане слово "Свобода".

Образ Мстислава Чернова на Оскарі
Образ Мстислава Чернова на Оскарі / Фото Getty Images

Василіса Степаненко в Gasanova

Продюсерка обрала для себе сукню від бренду Gasanova з крепу. Сукня оздоблена довгим рукавом з одного боку та драпіруванням та оголеним плечем. Плаття доповнив глибокий розріз на нозі.

Євген Малолєтка у Damirli

Євген Малолєтка обрав для себе чоловічий бренд Damirli, вбрання від якого часто обирає для себе президент України. Фотограф був одягнений у білу сорочку, яку доповнив коричневою краваткою та чорний костюм, який доповнював золотистий герб України на комірі.

Василіса Степаненко та Євген Малолєтка
Василіса Степаненко та Євген Малолєтка / Фото Getty Images

Що відомо про фільм "20 днів у Маріуполі"

Український журналіст Мстислав Чернов, фотограф Євген Малолєтка та продюсерка Василіса Степаненко після облоги Маріуполя на початку повномасштабного вторгнення були єдиними представниками ЗМІ, які залишалися в місті.

У лютому та березні 2022 року протягом 20 днів журналісти документували злочини російських терористів проти цивільного населення – бомбардування, голод, холод, численні втрати. Ризикуючи своїм життям вони зняли документальний фільм, який здобув нагороду на Оскарі.