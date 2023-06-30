Образ в кинотеатр следует выбирать отталкиваясь от того, с кем именно вы туда собрались, пишет 24 Канал. Наряды на свидание с парнем будут несколько отличаться от аутфита, который вы примеряете на поход в кино с друзьями.

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Юбка макси + футболка

Такой аутфит идеально подходит для свидания с парнем. Юбки сейчас очень модные, поэтому хорошая альтернатива базовым платьям. Сверху одевайте футболку оверсайз и попытайтесь завершить look нарядами, которые не будут превосходить двух основных цветов.

Платье+кардиган

Одежда в технике кроше в этом году снова приобрела популярность, так что чтобы соответствовать всем тенденциям, одевайте под платье вязаный кардиган. Во время вечернего сеанса в кинотеатре может быть несколько холодно, так что эта вещь вам пригодится.

Платье+рубашка

Черное минималистическое платье на бретельках также хорошо подойдет для первого свидания. Сверху дополните базовой рубашкой белого цвета.

Футболка + брюки

На кино с подругами можете примерить палаццо с футболкой в черно-белых цветах и для удобства завершить образ кроссовками.

Мини платье + джинсовая куртка

Летом не обойтись без короткого платья, так что такая модель также удачно пишется в образ для похода в кино. Не забывайте о дениме, который популярен в этом сезоне, и довершайте свой выход джинсовой курткой.

Рубашка + джинсы

Если вы собираетесь в кино большой компанией, то для удобства надевайте джинсы, которые соедините с базовой майкой и рубашкой.