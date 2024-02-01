Модель начала свою модельную карьеру в 15 лет, пишет 24 Канал. В мир моды ее привлекла мама, которая работала стилистом. В детстве девочка занималась волейболом, футболом и гимнастикой, но нашла себя на модельном подиуме.

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Девушка быстро завоевала любовь дизайнеров и мировых брендов. Она снялась для десятков глянцев и украшала собой страницы сотни модных изданий. Впервые собой Жасмин Тукс украсила обложку итальянского глянца Vogue.

Манекенщица позировала в вещах от брендов Balmain, Burberry, Calvin Klein, Carolina Herrera, Dolce & Gabbana, Louis Vuitton, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Versace, Yves Saint Laurent и многих других.

В 2015 году девушка присоединилась к "ангелам" Victoria's Secret. Через год она получила наибольшую славу и узнаваемость, ведь ее фотографии в белье облетели весь мир. Жасмин представила самое дорогое Fantasy Bra за 4 миллиона долларов.

Сейчас модель свое время уделяет материнству. В 2023 году Жасмин родила дочь от мужа-миллионера Хуана Дэвида Борреро. В свободное время девушка продолжает посещать светские мероприятия и проводит время с друзьями в стильных образах.

Жасмин Тукс выбирает украинский бренд

Известная модель имеет в своем гардеробе черные кожаные брюки Killa с высокой посадкой от украинского бренда Cultnaked.



Жасмин Тукс в наряде от бренда Cultnaked / Фото Insider

Также в ее гардеробе есть кожаный топ-бандо и брюки горчичного оттенка от бренда, который создала львовский дизайнер Мэри Фуртас.



Жасмин Тукс в наряде от бренда Cultnaked / Фото из инстаграма бренда

Образы Жасмин Тукс

Американская модель любит красиво и стильно одеваться, поэтому с ее аутфитов можно почерпнуть идеи для зимних стилизаций, или посмотреть на модные образы для будущих сезонных соединений.