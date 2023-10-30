Геловин 2023: как выглядят самые популярные образы за все годы

В ночь с 31 октября на 1 ноября во всем мире отмечают Хэллоуин. В сети уже можно заметить, как активно знаменитости посещают вечеринки. Если вы тоже будете праздновать Хэллоуин и боитесь прогадать с костюмом – выбирайте образ, не теряющий своей популярности сквозь годы.

Главным атрибутом американского праздника считается устрашающий костюм, пишет 24 Канал. Также там принято декорировать дома к Геловину и готовить традиционные закуски и напитки. Кроме того, на геловинскую вечеринку наносят грим, обмазывают тело красной краской, похожей на кровь и делают ужасающие макияжи.

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Геловин – это маскарадный праздник, чаще всего все выбирают жуткие костюмы, которые должны вызывать страх. Гэловин создали для того, чтобы отпугнуть от себя злую силу. Ужасающие костюмы и разрисованное лицо, чтобы напугать нечисть.

В Украине уже второй год подряд совсем не до развлечений, но люди продолжают жить нормальной жизнью, которая у нас была до полномасштабного вторжения, поэтому некоторые захотят примерить на себе образ на Геловин.

Венздей

В прошлом году большую популярность приобрел сериал "Венздей". Создать этот аутфит достаточно просто. Стоит только заплести две косички, если у вас черные волосы, или одеть черный парик. Также вам нужно сделать макияж в черных тонах и надеть черное платье.



Самые популярные образы на Хэллоуин / Фото Pinterest



Самые популярные образы на Хэллоуин / Фото Pinterest

Джессика Ребит

Образ сексуальной певицы Джессики Реббит из культовой ленты "Кто подставил кролика Роджера" является одним из самых популярных на Хэллоуин. Для образа вам нужно красное платье-бюстье, рыжий парик и перчатки.



Самые популярные образы на Хэллоуин / Фото Pinterest

Малефисента

Образ Малефисент остается актуальным уже почти 10 лет. Еще в 2014 году всех заинтересовала повелительница тьмы, которую сыграла Анджелина Джоли.



Самые популярные образы на Хэллоуин / Фото Pinterest

Клоун Пеннивайз

Любители фильма "Оно" часто на Хэллоуин воспроизводят образ жуткого клоуна Пеннивайза. Это неизвестное существо терроризировало детей и черпало силу из страха, поэтому этот образ прекрасно подходит для ужасающей вечеринки.



Самые популярные образы на Хэллоуин / Фото Pinterest



Самые популярные образы на Хэллоуин / Фото Pinterest

Тыквенные маски

Создать такие геловинские образы очень просто. Вам понадобится очищенная тыква и нож, чтобы вырезать глаза, нос и устрашающую улыбку. Вы можете создать с такими масками парные образы, надев себя и партнера в черный наряд.



Самые популярные образы на Хэллоуин / Фото Pinterest