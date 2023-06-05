С чем носить голубую рубашку: 17 лучших образов

Голубая рубашка относится к классике женского гардероба. Часто рубашку даже включают в список базовых элементов гардероба. В этом году голубой деним завоевал особое внимание модниц во всем мире, а летом инфлюэнсеры предпочитают голубую рубашку размера оверсайз.

Женский гардероб не обходится без рубашек, пишет 24 Канал. Часто в нашем арсенале есть рубашки белого цвета, впрочем голубые вещи также довольно популярны.

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Голубые рубашки подойдут не только для деловых офисных образов, но и для сетов с юбками, брюками палаццо, платьями, юбками и джинсами.

Женщины переняли рубашку из мужского гардероба, а теперь сложно представить без нее наши образы. Голубую рубашку инфлюэнсерки сочетают с сандалями, балетками, кроссовками или босоножками на каблуке.

На примере модных выходов звезд стритстайла, рассмотрим с чем можно носить голубую рубашку, чтобы обрести стильный и модный вид.

Часто девушки сочетают рубашку с брюками палаццо разных цветов. Выглядит такой образ дорого, сдержанно и эффектно.

А вот голубые джинсы не менее лучше рифмуются с голубой рубашкой. Поиграть с фактурами можно благодаря жакету сверху или кардигану, брошенному на плечи.

Также все чаще модные девушки совмещают шелковые платья с голубой рубашкой. Беспроигрышный дуэт – черный в паре с небесным оттенком, который красиво оттеняет темное платье.

Не забывайте добавлять в свои аутфиты минималистичные украшения, солнцезащитные очки, головные уборы и сумки.