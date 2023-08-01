5 образов с джинсами, которые вы будете носить осенью: модная подборка

Джинсы – самый популярный элемент гардероба. С приходом августа мы начнем все чаще их одевать, а некоторые образы можно с удовольствием повторить в будущем новом сезоне.

Джинсы всегда помогают создавать интересные образы, ведь они база, а уже другими элементами гардероба мы создаем аутфит в классическом, кэжуальном или романтическом стиле.

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Впрочем, потому что мы носим джинсы, часто они могут быть для нас скучными, поэтому иногда и вовсе нет идей с чем их стилизовать. Если вы возвращаетесь к своим любимым джинсам после платьев и шорт, то рекомендуем вам вспомнить, как выглядят выигрышные комбинации.

Черный джемпер + джинсы + балетки

Ищете простой способ сделать одеться стильно и просто? Выбирайте свободный чёрный джемпер, который соедините с балетками.

Твидовый жакет + джинсы + лоферы

Твидовый жакет – отличный способ сделать осенние наряды элегантными. Джинсы и лоферы помогут сделать аутфит по-настоящему французским.

Джинсовая куртка + джинсы + сабо

Total denim снова активизируется осенью, так что уже в августе можете начинать носить денимовую одежду вместе с замшевыми сабо.

Жакет + двухцветная майка + джинсы

Этим летом в моде черная майка с белой окантовкой. Разместите сверху жакет, базовые джинсы и белые кеды.

Полосатый кардиган + джинсы + винтажные кроссовки

Стильный кардиган в полоску красиво смотрится со светлыми джинсами, голубыми винтажными кроссовками и классической черной сумкой.