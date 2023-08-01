5 образов с джинсами, которые вы будете носить осенью: модная подборка
Источник:Who What Wear
Джинсы – самый популярный элемент гардероба. С приходом августа мы начнем все чаще их одевать, а некоторые образы можно с удовольствием повторить в будущем новом сезоне.
Джинсы всегда помогают создавать интересные образы, ведь они база, а уже другими элементами гардероба мы создаем аутфит в классическом, кэжуальном или романтическом стиле.
К слову Как выглядеть дорого: Андре Тан рассказал главные секреты
Впрочем, потому что мы носим джинсы, часто они могут быть для нас скучными, поэтому иногда и вовсе нет идей с чем их стилизовать. Если вы возвращаетесь к своим любимым джинсам после платьев и шорт, то рекомендуем вам вспомнить, как выглядят выигрышные комбинации.
Черный джемпер + джинсы + балетки
Ищете простой способ сделать одеться стильно и просто? Выбирайте свободный чёрный джемпер, который соедините с балетками.
Твидовый жакет + джинсы + лоферы
Твидовый жакет – отличный способ сделать осенние наряды элегантными. Джинсы и лоферы помогут сделать аутфит по-настоящему французским.
Джинсовая куртка + джинсы + сабо
Total denim снова активизируется осенью, так что уже в августе можете начинать носить денимовую одежду вместе с замшевыми сабо.
Жакет + двухцветная майка + джинсы
Этим летом в моде черная майка с белой окантовкой. Разместите сверху жакет, базовые джинсы и белые кеды.
Полосатый кардиган + джинсы + винтажные кроссовки
Стильный кардиган в полоску красиво смотрится со светлыми джинсами, голубыми винтажными кроссовками и классической черной сумкой.