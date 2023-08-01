Джинси завжди допомагають створювати цікаві образи, адже вони є базою, а вже іншими елементами гардероба ми створюємо аутфіт в класичному, кежуальному чи романтичному стилі.

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Втім через те, що ми носимо джинси часто, вони можуть бути для нас скучними, тож інколи й зовсім немає ідей з чим їх стилізувати. Якщо ви повертаєтеся до своїх улюблених джинсів після суконь та шортів, то радимо вам згадати, як виглядають виграшні комбінації.

Чорний джемпер + джинси + балетки

Шукаєте простий спосіб зробити одягнутися стильно і просто? Вибирайте вільний чорний джемпер, який поєднаєте з балетками.

Твідовий жакет + джинси + лофери

Твідовий жакет - чудовий спосіб зробити осінні вбрання елегантними. Джинси та лофери допоможуть зробити аутфіт по-справжньому французьким.

Джинсова куртка + джинси + сабо

Total denim знову активізується восени, тож вже у серпні можете розпочинати носити денімове вбрання разом із замшевими сабо.

Жакет + двоколірна майка + джинси

Цього літа в моді чорна майка з білою окантовкою. Додайте зверху жакет, базові джинси та білі кеди.

Смугастий кардиган + джинси + вінтажні кросівки

Стильний кардиган в смужку красиво виглядає зі світлими джинсами, блакитними вінтажними кросівками та класичною чорною сумкою.