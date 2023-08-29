Готовимся к 1 сентября: что надеть учителям и родителям на праздничную линейку
Уже через несколько дней школы снова откроют двери для школьников. К праздничной линейке в школах готовятся не только школьники, но и учителя, поэтому мы подготовили несколько стильных образов.
1 сентября – ответственный день для каждого школьника и учителя, пишет 24 Канал. Учителя с особым трепетом готовятся к учебному сезону, чтобы дать детям ценное знание. Также для них не менее важен образ на школьной линейке.
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Что надеть учителям на 1 сентября
Учителя надевают на праздничную линейку сдержанную и элегантную одежду. Обычно они выбирают блузы, рубашки или вышиванки, которые сочетают с юбками и брюками.
Образ учительницы на 1 сентября / Фото с Vseosvita
Образ учительницы на 1 сентября / Фото с Good House
А вот мужчины надевают белую рубашку на короткий или длинный рукав и брюки. Впрочем, все чаще на 1 сентября учителя надевают вместо белой рубашки – вышиванку. Цвет вышиванки может быть любой, не особенно белый. Сейчас в моде черные вышиванки и оливковые, которые так любит носить президент Зеленский.
Образ учителя на 1 сентября / Фото с Good House
Что надеть родителям на 1 сентября
Родители учеников не имеют дресс-кода на 1 сентября, впрочем, все они стараются также иметь надлежащий вид, поэтому редко кто приходит на праздничную линейку в джинсах.
Мамы могут смело надевать костюмы, а если в штанах палаццо и жакете будет жарко, то верх можно заменить стильным жилетом. Кроме того, отличным дополнением к брюкам или юбке является вышиванка.
А чтобы получить кэжуальный и более непринужденный образ – совмещайте его со свободными джинсами. Лучшие образы показываем на примере телеведущей Людмилы Барбир.
Отцы могут надевать вышиванки с брюками или классические футболки с джинсами.