1 сентября – ответственный день для каждого школьника и учителя, пишет 24 Канал. Учителя с особым трепетом готовятся к учебному сезону, чтобы дать детям ценное знание. Также для них не менее важен образ на школьной линейке.

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Что надеть учителям на 1 сентября

Учителя надевают на праздничную линейку сдержанную и элегантную одежду. Обычно они выбирают блузы, рубашки или вышиванки, которые сочетают с юбками и брюками.



Образ учительницы на 1 сентября / Фото с Vseosvita



Образ учительницы на 1 сентября / Фото с Good House

А вот мужчины надевают белую рубашку на короткий или длинный рукав и брюки. Впрочем, все чаще на 1 сентября учителя надевают вместо белой рубашки – вышиванку. Цвет вышиванки может быть любой, не особенно белый. Сейчас в моде черные вышиванки и оливковые, которые так любит носить президент Зеленский.



Образ учителя на 1 сентября / Фото с Good House

Что надеть родителям на 1 сентября

Родители учеников не имеют дресс-кода на 1 сентября, впрочем, все они стараются также иметь надлежащий вид, поэтому редко кто приходит на праздничную линейку в джинсах.

Мамы могут смело надевать костюмы, а если в штанах палаццо и жакете будет жарко, то верх можно заменить стильным жилетом. Кроме того, отличным дополнением к брюкам или юбке является вышиванка.

А чтобы получить кэжуальный и более непринужденный образ – совмещайте его со свободными джинсами. Лучшие образы показываем на примере телеведущей Людмилы Барбир.

Отцы могут надевать вышиванки с брюками или классические футболки с джинсами.