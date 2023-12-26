Вы найдете эти вещи в своем шкафу: 10 образов для похода в кафе или ресторан

Ужин в ресторане – это идеальная возможность, чтобы наконец одеть те элегантные вещи, которые висят позади шкафа для "особого случая". Но надо учесть все нюансы – погоду, влажность и атмосферу места.

Посещение красивого заведения требует внимательного подхода к выбору наряда. Стиль должен выражать ваш собственный неповторимый вкус. Поэтому 24 Канал предлагает 10 идей нарядов, которые будут уместны в ресторане и раскроют вас как натуру, знающую моду.

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От элегантных юбок до джинсов – в списке найдется что-нибудь для каждого. Имейте в виду, что многие из этих образов выглядят хорошо благодаря обуви и аксессуарам, поэтому не забудьте учесть завершающие штрихи, когда будете создавать ансамбль для себя.

Блуза и прямые джинсы

Шафа завалена речами, але немає, що одягнути? Час обновити свій гардероб! Разом із мережею мультибрендових магазинів Obnova зробити це буде максимально приємно та просто: на покупців чекають стильні новинки, свіжі колекції та бестселери від відомих брендів.

Джинсы и хороший топ всегда выручают. Взгляните на прекрасный ансамбль и поймете, что доказательств в пользу такого образа больше не нужно.

Длинное платье и простые аксессуары

Платье макси – удобное и одновременно элегантное. Добавьте несколько простых аксессуаров и готово!

Кардиган, юбка и сапоги до колена

Совет для модниц: носите кардиган как полноценный верх. И все мы знаем, что облегающая максиюбка придаст любой одежде нарядности.



Образ с кардиганом и нарядной юбкой / Фото LUCYWILLIAMS02

Выразительный блейзер и джинсы приталенного кроя

Пиджак и джинсы – универсальное сочетание, которое обезопасит вас от стресса при выборе наряда. Сделайте выбор в пользу более формального стиля, чтобы дополнить деним.

Костюм и кроссовки

В костюме в сочетании с повседневными кроссовками есть что-то непринужденно стильное. Выберите эффектные серьги и обуйте туфли на каблуке, если хотите добавить женственности.

Топ на бретелях и черные брюки

Майка на бретелях подходит для большинства случаев, но шелково-атласные модели будут особенно подходить для монохромного образа на ужин. В общем, шелк – идеальная вечерняя ткань.

Топ с вырезом и светлые джинсы

Такая модная деталь как вырезы может улучшить любую одежду. Сочетайте свой яркий топ с джинсами, чтобы получить легкий аутфит. Добавьте помаду в тон.

Легкая блузка и джинсовая юбка

Длинные рукава и длина макси сделают образы комфортными в холод. Оставляйте вертикаль аутфита в одной цветовой тональности.

Майка и кожаные брюки

Это лук для любого времени суток, и он вас никогда не подведет. Пусть кожаные штаны по-новому покажут крутизну ваших базовых маек.

Полосатая рубашка и белые брюки

Полоски – это спасительный круг от тех моментов, когда не знаешь, что надеть. Неизменная классика, которая будет уместна в любом заведении.