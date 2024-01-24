Любительница брендовых сумок: как одевается вне корта теннисистка Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Дайана Ястремская вошла в полуфинал Australian Open-2024. Она победила чешскую теннисистку Линду Носкову и стала первой украинкой, сыграющей в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Стоит отметить, что Даяна Ястремская вошла в историю, ведь стала первой украинкой с 1978 года, дошедшей до полуфинала Australian Open. Это также является личным рекордом теннисистки. Победная серия Даяны насчитывает 8 матчей подряд.

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Образы Даяны Ястремской

Fashion 24 решил поделиться с вами образами 23-летней теннисистки, в которых она появляется на светских мероприятиях в разных уголках мира. Даяна Ястремская вне теннисного корта любит красиво выглядеть и дополнять свои образы брендовыми сумками.

В коллекции блондинки есть сумки от брендов Chanel, Saint Laurent, Balenciaga, Jacquemus, Prada и многие другие.

Этой зимой в Монако теннисистка носила две куртки базового цвета – белого и черного, которые дополняла сумкой Chanel в форме косметички.

Новый год Даяна встретила в Австралии в платье от украинского бренда круизной одежды ROÁR. Теннисистка выбрала платье из прозрачной ткани черного цвета длины макси.

На ужин в Вильнюсе украинка надела коричневое платье-жакет, дополненное сумкой Saint Laurent черного цвета и туфлями-лодочками.

В родной Одессе девушка отдыхала в черном шелковом платье и сумке Chanel, а также в черном атласном топе и брюках карго, которые довершила сумкой Prada.

В ее арсенале есть белая сумка Saint Laurent, которой Даяна дополняет белые наряды в своих образах, розовая сумка от Jacquemus, которой она дополнила зеленое шелковое платье и розовая сумка от Balenciaga. От этого бренда у девушки есть еще желтая сумка, которой она дополнила свое синее платье.