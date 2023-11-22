Что такое ботфорты и с чем их носить: 5 фэшн-советов для стильных образов

Ботфорты – это главная обувь сезона осень-зима 2023/24. Они способны добавить в любой образ сексуальности и утонченности.

Высокие сапоги – это базовая модель, которую можно носить, когда, несмотря на холод, вы хотите выглядеть стильно. 24 Канал сделал подборку образов, в которых ботфорты станут ярким акцентом.

Читайте также Новая волна популярности: как стилизовать ультракороткие UGG в сезон осени-зимы

С чем носить ботфорты

Ботфорты уверенно держатся на пике популярности уже несколько сезонов. И это неудивительно, ведь стиль, который они придают любому образу, так полюбили женщины.

Эта обувь зарекомендовала себя в мире моды как универсальная модель. Ведь бывают ботфорты на низком ходу, стойком подборе, лаконичной танкетке и шпильке.

Если вы часто носите юбки и платья в демисезонном и зимнем периоде, эта модель обуви придаст вашему образу изюминки. Их хорошо можно скомбинировать с тонкими юбками с разрезами или миниплатьями, сочетать с полупрозрачными тканями, миксовать с плотными колготками вместо брюк или ультракороткими юбками.

Если в вашем гардеробе уже есть черная обувь, попробуйте прибавить неординарности и поиграть с цветом. Насыщенный бордо, шоколадные оттенки или даже принты привлекут внимание каждого прохожего.

Для повседневного образа идеальным решением станут классические кожаные сапоги на низком ходу или стойком каблуке, для смелых и дерзких лугов подойдут эффектные модели со шнуровкой или сеткой, асимметричными молниями, бахромой и другим ярким декором. А чтобы выглядеть изысканно, выбирайте велюровые ботфорты на шпильке.

Также дизайнеры советуют носить модные ботфорты с объемными фасонами, в частности оверсайз-куртками, пальто, пуховиками кокон и одеяло.

Наряду с объемными решениями одежды изысканно смотрятся ботфорты в комплекте с элегантным пальто на запах, тренчами, двубортными коротенькими и меди моделями с двумя рядами пуговиц и мехом.

Раньше мы рассказали о ботинках челси, которые вы сможете стильно носить с любым нарядом – джинсами, лосинами, кожаными брюками, юбками и платьями. А также другие тренды этого сезона.