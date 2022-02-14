Образ не подходит для сцены: Анна Тринчер шокировала публику откровенным кетсьютом

20-летняя Анна Тринчер недавно перенесла операцию по увеличению груди. Теперь певица начинает примерять сексуальные платья и откровенные кетсьюты.

Исполнительница подготовила довольно эффектный сценический образ. На концерте в Киеве Анна спела несколько песен в кетсьюте в стиле Mugler.

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Такой облегающий комбинезон стал популярен в 2021 году. Ким Кардашян активно носила их почти все лето, а потом его примеряла Майли Сайрус, Рианна, Дуа Липа, Меган Фокс и многие другие звезды.

Сейчас все чаще на красных дорожках можно увидеть изделия с имитацией голого тела, знаменитостям нравится делать ставку на телесность.

Креативный директор бренда Mugler Кейси Кадволладер сделал кетсьют с прозрачными вставками визитной карточкой Модного дома.

Чтобы носить облегающий комбинезон, необходим определенный уровень уверенности и бесстрашия, потому что вы полностью демонстрируете свою фигуру,

– отметил Кадволладер в одном из своих интервью.

Уверенность в себе показала Анна Тринчер. Певица не побоялась выйти на сцену в черном кетсьюте на длинный рукав с телесными вставками, обнажающими части тела. Кроме того, изделие девушки украшено откровенной деталью – задняя часть комбинезона полностью открывает пикантное место, которое девушка игриво продемонстрировала на камеру.



Откровенный образ Анны Тринчер / Фото из инстаграма

Откровенный образ Анны Тринчер / Фото из инстаграма

Откровенный образ Анны Тринчер / Фото из инстаграма

За инстаграм-страницей Анны Тринчер следят почти 2 миллиона поклонников, поэтому некоторые пользователи возмутились такому внешнему виду молодой артистки.

"Образ не подходит для сцены";

"Мне кажется, стилист ошибся. Анне совсем не подходит этот костюм, он не подчеркивает ее красоту, а придает пошлости";

"Чего же тогда ты голая не выступала?";

"Какая же порнография! Зачем себя так некрасиво одевать?";

"Конечно, каждому свое, но почему это считается красивым? Можно тогда вообще без одежды выходить";

"Хотелось, чтобы образ выглядел немного изысканнее".

Впрочем, среди негативных комментариев, поклонники певицы выразили восторг от такого образа. Фанаты писали, что Аня просто фантастически выглядит в кетсьюте, который ей очень подходит.