Меган Фокс на протяжении всего 2021 года умело привлекала к себе внимание папарацци благодаря невероятным образам. Теперь звезда еще больше на слуху, ведь поклонники со всего мира наблюдают за ее романтической историей любви с Колсоном Бэйкером.

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Будущие супруги почти не расстаются и везде ходит вместе. На выходных пара летала в Лас-Вегас, а вчера, 8 февраля, пришла на день рождения к певцу Джейдену Хосслеру.

Звездная стилист Мейв Рейли, как всегда, помогла Меган выбрать такой look, чтобы затмить всех гостей.

Образ Меган Фокс

35-летняя актриса уже давно доказала всем, что обожает откровенный наряд, в котором она себя чувствует уверенно и комфортно. Звезда "Трансформеров" примерила корсетный топ на бретелях с кожаными и прозрачными вставками.

Меган Фокс дополнила верх асимметричной кожаной мини-юбкой. Дополнили образ звезды колготки со швом по центру. Это изделие из коллекции весна – лето 2020. Шов – основная фишка, которую представил Тьерри Мюглер. Их на подиуме презентовала Белла Хадид.

Знаменитость надела туфли с браслетами от Jimmy Choo и выбрала минималистичный аксессуар – черную сумку. Волосы она уложила в мелкие волны, а на лице сделала, как всегда, насыщенный макияж.



​Роскошный образ Меган Фокс / Фото из инстаграм-сторис

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Роскошный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма

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Роскошный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма

Чем известен бренд Mugler

Тьерри Мюглер в своих коллекциях создавал образы, которые способны подчеркнуть женскую фигуру. Во всех элементах гардероба прослеживается подчеркнутая талия, структурная линия плеча и силуэты, напоминающие анатомические контуры. Его любимыми тканями были кожа, винил и прозрачная сетка, а черный цвет стал главным элементом многих образов.



Знаковое ДНК-стиля бренда Mugler / Фото из Getty Images