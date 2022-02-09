Меган Фокс на протяжении всего 2021 года умело привлекала к себе внимание папарацци благодаря невероятным образам. Теперь звезда еще больше на слуху, ведь поклонники со всего мира наблюдают за ее романтической историей любви с Колсоном Бэйкером.
Интересно Джамала очаровала нежным образом в блестящем платье с пайетками: яркие фото
Будущие супруги почти не расстаются и везде ходит вместе. На выходных пара летала в Лас-Вегас, а вчера, 8 февраля, пришла на день рождения к певцу Джейдену Хосслеру.
Звездная стилист Мейв Рейли, как всегда, помогла Меган выбрать такой look, чтобы затмить всех гостей.
Образ Меган Фокс
35-летняя актриса уже давно доказала всем, что обожает откровенный наряд, в котором она себя чувствует уверенно и комфортно. Звезда "Трансформеров" примерила корсетный топ на бретелях с кожаными и прозрачными вставками.
Меган Фокс дополнила верх асимметричной кожаной мини-юбкой. Дополнили образ звезды колготки со швом по центру. Это изделие из коллекции весна – лето 2020. Шов – основная фишка, которую представил Тьерри Мюглер. Их на подиуме презентовала Белла Хадид.
Знаменитость надела туфли с браслетами от Jimmy Choo и выбрала минималистичный аксессуар – черную сумку. Волосы она уложила в мелкие волны, а на лице сделала, как всегда, насыщенный макияж.
Роскошный образ Меган Фокс / Фото из инстаграм-сторис
Роскошный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма
Роскошный образ Меган Фокс / Фото из инстаграма
Чем известен бренд Mugler
Тьерри Мюглер в своих коллекциях создавал образы, которые способны подчеркнуть женскую фигуру. Во всех элементах гардероба прослеживается подчеркнутая талия, структурная линия плеча и силуэты, напоминающие анатомические контуры. Его любимыми тканями были кожа, винил и прозрачная сетка, а черный цвет стал главным элементом многих образов.
Знаковое ДНК-стиля бренда Mugler / Фото из Getty Images