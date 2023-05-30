Fashion-вдохновение: 11 летних образов Жюли Феррери, которые вы захотите повторить

Француженка Жюли Феррери, живущая в городе Аяччо на острове Корсика, уже с начала весны демонстрирует легкие, летние аутфиты. Девушка каждый день делает фото в зеркале и учит своих подписчиков стильно одеваться. Fashion 24 собрал подборку самых лучших образов, которые вы сможете легко повторить.

Модная инфлюэнсерша постоянно радует свою аудиторию сдержанным стилем, пишет 24 Канал. Девушка следит за трендами и почти всегда дополняет свои выходы трендовыми элементами гардероба, но между тем следует французскому шику, который так заметен в ее аутфитах.

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Архитектор на собственном примере демонстрирует, что можно стильно выглядеть в обычной юбке и майке, если уметь их правильно стилизовать. Француженки давно считаются образцом вкуса в одежде, поэтому Жюли не стала исключением.

Образы модницы всегда удобны, элегантны, в спокойных тонах и максимально приближены к классике. Инстаграмм инфлюэнсерки – это онлайн-гид для тех, кто хочет вдохновиться лаконичными и идеально сдержанными образами. Fashion 24 собрал подборку летних образов, которые вы сможете самостоятельно повторить.

Среди аутфитов Жюли Феррери – стильные платья в цветочный принт, трикотажные платья с разрезом, пышная юбка ниже колен, длинная макси юбка и асимметричные платья пастельных оттенков.

Кроме того, в образах Жюли прослеживается любовь к стилю Old Money, который сейчас очень популярен. В аутфитах присутствует костюмный жилет, короткая белая рубашка и шорты в тон и кардиган в сочетании с рубашкой. Все образы французской инлюэнсерши довольно легко повторить, так что берите их себе на заметку.



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram