Модная инфлюэнсерша постоянно радует свою аудиторию сдержанным стилем, пишет 24 Канал. Девушка следит за трендами и почти всегда дополняет свои выходы трендовыми элементами гардероба, но между тем следует французскому шику, который так заметен в ее аутфитах.

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Архитектор на собственном примере демонстрирует, что можно стильно выглядеть в обычной юбке и майке, если уметь их правильно стилизовать. Француженки давно считаются образцом вкуса в одежде, поэтому Жюли не стала исключением.

Образы модницы всегда удобны, элегантны, в спокойных тонах и максимально приближены к классике. Инстаграмм инфлюэнсерки – это онлайн-гид для тех, кто хочет вдохновиться лаконичными и идеально сдержанными образами. Fashion 24 собрал подборку летних образов, которые вы сможете самостоятельно повторить.

Среди аутфитов Жюли Феррери – стильные платья в цветочный принт, трикотажные платья с разрезом, пышная юбка ниже колен, длинная макси юбка и асимметричные платья пастельных оттенков.

Кроме того, в образах Жюли прослеживается любовь к стилю Old Money, который сейчас очень популярен. В аутфитах присутствует костюмный жилет, короткая белая рубашка и шорты в тон и кардиган в сочетании с рубашкой. Все образы французской инлюэнсерши довольно легко повторить, так что берите их себе на заметку.



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram



Модные образы на лето от Жюли Феррери / Фото с Instagram