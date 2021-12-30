О них говорили все: какие знаменитости взорвали сеть соблазнительными и откровенными платьями
Источник:24 канал
В конце года все подводятся итоги. Среди многообразия тем просто невозможно обойти и не вспомнить об эффектных платьях голливудских знаменитостей, которыми они затмевали гостей на светских мероприятиях. Самую сексуальную подборку соблазнительных платьев смотрите далее.
Об их платья писали все СМИ, и это не удивительно, ведь знаменитости выглядели в них настолько роскошно, что не восхищаться их образами было просто невозможно. Какие платья выбирали самые известные селебритис для красных дорожек – читайте в нашем материале.
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На Венецианский кинофестиваль Зендея прибыла в платье из кожи песочного цвета с "влажным" эффектом, которое почти сливалась с тоном кожи актрисы. Платье было выполнено на заказ от французского дома высокой моды Balmain. Шею звезды украсило массивное изумрудное колье в форме извивающейся змеи, инкрустированное бриллиантами от бренда Bvlgari. Образ дополняла прическа с извилистыми локонами в стиле 20-х годов, которые добавляли образу специфической "влажности".
Зендея
Зендея на Венецианском фестивале 2021 / Фото Getty Images
Немало откровенных образов звезды продемонстрировали на красной дорожке главного события года – Бале института костюмов Met Gala. Под вспышками фотокамер в сексуальном платье сверкала Ирина Шейк, Кендалл Дженнер и Зои Кравиц.
Зои Кравиц
Одна из главных героинь сериала "Большая маленькая ложь" выбрала прозрачный наряд из блесток от бренда Saint Laurent. Платье полностью обнажило тело Зои и удачно подчеркнуло ее татуировку.
Зои Кравиц на Met Gala 2021 / Getty Images
Кендалл Дженнер
25-летняя американская модель Кендалл Дженнер пришла на долгожданное событие Met Gala в "голом" платье кремового оттенка от бренда Givenchy. Звезда щеголяла перед камерами в платье, которое позволило ей продемонстрировать роскошную фигуру.
Кендалл Дженнер на Met Gala 2021 / Getty Images
Ирина Шейк
Ирина Шейк позировала перед камерами в телесном платье от Moschino. Платье эффектно слилось с кожей знаменитости, а шлейф и корсет украшали разноцветные цветы.
Ирина Шейк на Met Gala 2021 / Getty Images
Меган Фокс
На церемонии MTV Video Music Awards Меган отметилась откровенным появлением в прозрачном платье. Платье из телесного материала полностью просвечивалось, поэтому под ним можно было разглядеть белье актрисы и даже ее татуировки. Меган дополнила платье-невидимку босоножками на высоком каблуке золотистого цвета от бренда Jimmy Choo.
Меган Фокс на MTV Video Music Awards 2021 / Getty Images
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес на первое появление с Беном Аффлеком выбрала молочное платье с откровенным декольте. На Венецианском кинофестивале актриса сделала ставку на белоснежное платье от ливанского модного бренда Georges Hobeika.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек на Венецианском кинофестивале / Фото Getty Images
Белла Хадид
Белла Хадид произвела настоящий фурор своим потрясающим платьем на Каннском кинофестивале. Модель надела платье от французского бренда Schiaparelli. Глубокое декольте, которое полностью обнажило грудь супермодели, Белла удачно прикрыла массивным золотым колье в виде бронхов.
Взрывной образ Беллы Хадид / Фото из инстаграма Just Jared
Дуа Липа
Дуа Липа на церемонии Grammy появилась в самом ярком и сексуальном образе. 25-летняя исполнительница поразила всех своим появлением, надев прозрачное платье от Versace розового цвета с россыпью драгоценных камней, откровенным декольте и высоким разрезом.
Дуа Липа в откровенном платье от Versace / Getty Images