Про них говорили всі: які знаменитості підірвали мережу спокусливими та відвертими сукнями

Наприкінці року всі підбиваються підсумки. Серед різноманіття тем просто неможливо оминути та не згадати про ефектні сукні голлівудських знаменитостей, якими вони затьмарювали гостей на світських заходах. Найсексуальнішу добірку спокусливих суконь дивіться далі.

Про їхні сукні писали всі ЗМІ, і це не дивно, адже знаменитості виглядали в них настільки розкішно, що не замилуватися їхніми образами було просто неможливо. Які плаття обирали найвідоміші селебретіз для червоних доріжок – читайте в нашому матеріалі.

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На Венеційський кінофестиваль Зендея прибула у сукні зі шкіри пісочного кольору з "вологим" ефектом, яка майже зливалась з тоном шкіри акторки. Сукня була виконана на замовлення від французького дому високої моди Balmain. Шию зірки прикрасило масивне смарагдове кольє у формі змії, що звивається, інкрустоване діамантами від бренду Bvlgari. Образ доповнювала зачіска зі звивистими локонами у стилі 20-х років, які додавали образу специфічної "вологості".

Зендея



Зендея на Венеційському фестивалі 2021 / Фото Getty Images

Чимало відвертих образів зірки продемонстрували на червоній доріжці головної події року - Балі інституту костюмів Met Gala. Під спалахами фотокамер у сексуальній сукні виблискувала Ірина Шейк, Кендалл Дженнер та Зої Кравіц.

Зої Кравіц

Одна з головних героїнь серіалу "Велика маленька брехня" обрала прозоре вбрання з блискіток від бренду Saint Laurent. Плаття повністю оголило тіло Зої та вдало підкреслило її татуювання.



Зої Кравіц на Met Gala 2021 / Getty Images

Кендалл Дженнер

25-річна американська модель Кендалл Дженнер прийшла на довгоочікувану подію Met Gala в "голій" сукні кремового відтінку від бренду Givenchy. Зірка красувалася перед камерами в сукні, що дозволила їй продемонструвати розкішну фігуру.



Кендалл Дженнер на Met Gala 2021 / Getty Images

Ірина Шейк

Ірина Шейк позувала перед камерами у тілесному платті від Moschino. Сукня ефектно злилася зі шкірою знаменитості, а шлейф та корсет прикрашали різнокольорові квіти.



Ірина Шейк на Met Gala 2021 / Getty Images

Меган Фокс

На церемонії MTV Video Music Awards Меган відзначилася відвертою появою в прозорій сукні. Сукня з тілесного матеріалу повністю просвічувалася, тож під нею можна було розгледіти білизну акторки та навіть її татуювання. Меган доповнила сукню-невидимку босоніжками на високих підборах золотистого кольору від бренду Jimmy Choo.



Меган Фокс на MTV Video Music Awards 2021 / Getty Images

Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес на першу появу з Беном Аффлеком обрала молочну сукню з відвертим декольте. На Венеційському кінофестивалі акторка зробила ставку на білосніжну сукню від ліванського модного бренду Georges Hobeika.



Дженніфер Лопес і Бен Аффлек на Венеційському кінофестивалі / Фото Getty Images

Белла Хадід

Белла Хадід справила справжній фурор своїм приголомшливим платтям на Каннському кінофестивалі. Модель одягнула сукню від французького бренду Schiaparelli. Глибоке декольте, яке повністю оголило груди супермоделі, Белла вдало прикрила масивним золотим кольє у вигляді бронхів.



Вибуховий образ Белли Хадід / Фото з інстаграму Just Jared

Дуа ЛІпа

Дуа Ліпа на церемонії Grammy з’явилася в найяскравішому та найсексуальнішому образі. 25-річна виконавиця вразила всіх своєю появою, одягнувши прозору сукню від Versace рожевого кольору з розсипом коштовних каменів, відвертим декольте та високим розрізом.



Дуа ЛІпа у відвертій сукні від Versace / Getty Images